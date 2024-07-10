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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan oruç lokması dağıttı

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan oruç lokması dağıttı
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Muharrem ayı dolayısıyla Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği’nde oruç lokması dağıttı. Kotan, “Muharrem ayında tutulan Matem Oruçları ve yapılan ibadetler Hak katında kabul olsun” dedi. Konuyla ilgili basın bülteni, fotoğraf ve haberin videosu aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği’nde oruç açma lokması dağıttı. Yemeğe Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Şubesi yönetimi ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar Yas-ı Muharrem Matem Orucunu dualar eşliğinde açtı. Yemek dağıtımına yardım eden Başkan Cem Kotan, “Muharrem ayında tutulan Matem Oruçlarının ve yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını diliyorum” dedi. 

 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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