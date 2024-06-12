Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nden ''Klasikten Romantiğe Yolculuk'' konseri
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Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nin düzenlediği “Klasikten Romantiğe Yolculuk” isimli oda müziği konseri yarın Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.
Konyaaltı Belediyesi gerçekleştirdiği etkinliklerle ilçedeki kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi “Klasikten Romantiğe Yolculuk” konseriyle sanatseverlerle buluşacak.
TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ
Konser, 13 Haziran Perşembe günü (yarın) saat 18.00’de Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Piyanoda Ekaterina Aktı, klarnette Elif Aksoy, viyolonselde Çağla Bilgin’in yer aldığı grup, sanatseverlere unutulmaz bir klasik müzik konseri yaşatacak. Ücretsiz olacak konsere, tüm vatandaşlar davetlidir.
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