  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Konyaaltı'nda kurban hizmeti vatandaşı memnun etti

Konyaaltı'nda kurban hizmeti vatandaşı memnun etti

Konyaaltı'nda kurban hizmeti vatandaşı memnun etti
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı’nda Altınkum, Liman ve Siteler mahallelerinde oluşturduğu kurban kesim alanlarında ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kurban kesecek vatandaşlar için Altınkum, Liman ve Siteler mahallelerinde kurban kesim noktası oluşturdu. Siteler ve Liman mahallelerinde bulunan kapalı pazar yerlerinde küçükbaş hayvanların kesimi yapılırken, Altınkum kapalı pazar yerinde ise büyükbaş hayvanların kesimi yapıldı. Kurban Bayramı öncesinde online olarak randevu verilen vatandaşların kurban kesim işlemleri, hijyen kurallarına da dikkat edilerek sırasıyla gerçekleştirildi. 

KURBAN KESİMİ ÜCRETSİZ

Vatandaşların her konuda yanlarında olmak istediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ‘‘Özellikle ekonomik koşulların ağırlaştığı bu dönemde ücretsiz kurban kesim hizmetimizin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımdan aldığımız geri dönüşlerden de bu hizmetten memnun olduklarını görüyoruz. 3 noktada oluşturduğumuz kesim alanlarında uzman kasaplarımız eşliğinde hijyenik bir ortamda kesim işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti için hizmet eden bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum’’ dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Konyaaltı Belediyesi’nin verdiği kurban kesim hizmetinden yararlanan ve çok memnun olduğunu ifade eden Metin Hayli, ‘’Geçtiğimiz yıl da aynı hizmeti aldık ve bu bayramda yine buradayız. Konyaaltı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Doğma büyüme Uncalı Mahallesi’nde yaşadığını belirten Mustafa Kuşçuoğlu ise, ‘’Bizim kurban kesim konusunda belediyeden iki türlü talebimiz vardır ; bir tanesi hijyen, diğeri de islami usullere göre kesim yapılması. Çok şükür bize bunları sağladılar. Mutluyuz, memnunuz. Herkesin bayramını kutluyorum. Belediye Başkanımız Cem Kotan’a da bize böyle bir imkan sağladığı için buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin yolunun açık olmasını ve başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bayram tatiline çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan da bayram tatiline çıktı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmıştı: İfadesi ortaya çıktı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmıştı: İfadesi ortaya çıktı Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 ölü, yüzlerce yaralı var Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 5 ölü, yüzlerce yaralı var Tarihi camide 79 yıl sonra ilk bayram namazı Tarihi camide 79 yıl sonra ilk bayram namazı İstanbul'dan gitmeyenler soluğu burada aldı İstanbul'dan gitmeyenler soluğu burada aldı İstanbul'da bir polis daha intihar etti İstanbul'da bir polis daha intihar etti İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki kızı bıçakladı İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki kızı bıçakladı Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım Hudut Kartalları bayramda da vatan nöbetinde Hudut Kartalları bayramda da vatan nöbetinde 2024'ün Türkiye'sinde yine aynı manzara: Yasak dinlemediler 2024'ün Türkiye'sinde yine aynı manzara: Yasak dinlemediler
Bahçeli'den erken seçim açıklaması Bahçeli'den erken seçim açıklaması Gaziantep'te Suriyeli vahşeti: 5 kişiyi öldürüp intihar etti Gaziantep'te Suriyeli vahşeti: 5 kişiyi öldürüp intihar etti