Konyaaltı'nda kurban hizmeti vatandaşı memnun etti

Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı’nda Altınkum, Liman ve Siteler mahallelerinde oluşturduğu kurban kesim alanlarında ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kurban kesecek vatandaşlar için Altınkum, Liman ve Siteler mahallelerinde kurban kesim noktası oluşturdu. Siteler ve Liman mahallelerinde bulunan kapalı pazar yerlerinde küçükbaş hayvanların kesimi yapılırken, Altınkum kapalı pazar yerinde ise büyükbaş hayvanların kesimi yapıldı. Kurban Bayramı öncesinde online olarak randevu verilen vatandaşların kurban kesim işlemleri, hijyen kurallarına da dikkat edilerek sırasıyla gerçekleştirildi.

KURBAN KESİMİ ÜCRETSİZ

Vatandaşların her konuda yanlarında olmak istediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ‘‘Özellikle ekonomik koşulların ağırlaştığı bu dönemde ücretsiz kurban kesim hizmetimizin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımdan aldığımız geri dönüşlerden de bu hizmetten memnun olduklarını görüyoruz. 3 noktada oluşturduğumuz kesim alanlarında uzman kasaplarımız eşliğinde hijyenik bir ortamda kesim işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın memnuniyeti için hizmet eden bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum’’ dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Konyaaltı Belediyesi’nin verdiği kurban kesim hizmetinden yararlanan ve çok memnun olduğunu ifade eden Metin Hayli, ‘’Geçtiğimiz yıl da aynı hizmeti aldık ve bu bayramda yine buradayız. Konyaaltı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Doğma büyüme Uncalı Mahallesi’nde yaşadığını belirten Mustafa Kuşçuoğlu ise, ‘’Bizim kurban kesim konusunda belediyeden iki türlü talebimiz vardır ; bir tanesi hijyen, diğeri de islami usullere göre kesim yapılması. Çok şükür bize bunları sağladılar. Mutluyuz, memnunuz. Herkesin bayramını kutluyorum. Belediye Başkanımız Cem Kotan’a da bize böyle bir imkan sağladığı için buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin yolunun açık olmasını ve başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.