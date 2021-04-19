İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu koronavirüse yakalanmıştı. İmamoğlu sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun koronavirüs testi sonucu geçtiğimiz hafta pozitif çıkmıştı.

Dilek İmamoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi. Güzel dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Bu vesileyle tekrar şunu vurgulamak isterim. Bir seneyi aşkındır bu zorlu süreçte bizler için büyük mücadele veren tüm sağlık çalışanları; iyi ki varsınız, size minnettarız" dedi.