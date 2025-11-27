Küçükçekmece Belediyesi, Ayşe Tokyaz’ın ismini ölümsüzleştirdi

  1. Anasayfa
Küçükçekmece Belediyesi, kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşama hakkına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir adım attı. Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizin içinde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz’ın ismi, Küçükçekmece Belediye Meclis kararıyla Atakent Mahallesi’nde bulunan bir parka verilerek ölümsüzleştirildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ayşe Tokyaz’ın adının ilçede sonsuza dek yaşatılacağını belirterek, bu kararın aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir duruşun sembolü olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Tokyaz’ın ikizi Esra Tokyaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile birlikte Başkan Çebi’yi makamında ziyaret etmişti. Esra Tokyaz ikizi Ayşe Tokyaz’ın ismini yaşatma konusundaki duyarlılığından dolayı Başkan Çebi’ye teşekkür ederek, “Bugün Ayşe’yi yaşatacak, bizim için anlamlı ve çok kıymetli bir park açıldı. Kardeşimin son nefesini verdiği yerde, Küçükçekmece’de. Çalmadığımız kapı kalmadı, Kemal Çebi bize kapısını açtı. Ayşe’nin adını yaşatacak bu park hepimize umut olsun” sözlerine yer verdi. 

 

