Küçükçekmece Çekmecem'de Kitap Var'ın bu ayki konuğu Saniye Bencik Kangal oldu
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği "Çekmecem’de Kitap Var" söyleşilerinin bu ayki konuğu, sosyal medyada Akademisyen Anne olarak tanınan ve milyonlarca takipçisi olan Akademisyen, Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal oldu. Çocukların gelişiminde ebeveynlerinin büyük bir rolü olduğunu söyleyen Kangal, ‘’ Günümüzde sıkça akran zorbalığından bahsediyoruz ya o çocuklar zorba doğmadılar, onlar aslında zorbalığa itildiler, görülmenin başka bir yolunu seçtiler. Bu noktada anne ve babanın rolü çok ö

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşi öncesinde Küçükçekmeceli kadınlara, Kangal’ın ‘Korkma! İyi Bir Annesin’ adlı kitabı hediye edildi. Söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Saniye Bencik Kangal’a çiçek takdiminde bulundu. Söyleşiye yoğun ilgi gösteren kadınlar Kangal’a kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Saniye Bencik Kangal: Hiçbir çocuk kötü olarak dünyaya gelmiyor

Ailelerin sorumluluktan kaçmamaları gerektiğinin altını çizen Saniye Bencik Kangal, ‘’Çocuklar birtakım gelişimsel problemlerle doğabilir fakat hiçbir çocuk kötü veya davranış bozukluklarıyla dünyaya gelmiyor. Çocuğun kendi mizacı yok mu, hani mizaç araştırmaları vardı? diyerek sorumluluğu üstünden atmak isteyenler var. Elbetteki her çocuğun bir mizacı var ancak bu çocuk nerede doğdu, nerede büyüyor? Yani ailenin genetik mirasını kendi mizacına ekliyor. Dolayısıyla o mizacın sivri yönlerini törpüleyecek olan, parlak kısımlarını da iyice parlatacak olan ailesidir’’ diye konuştu.

Ergenlik döneminin risklerine dikkat çeken ve ailelere uyarılarda bulunan Kangal, ‘’Çocuklarınızdan ergenlik döneminde çok yüksek bir düşünsel performans beklememenizi tavsiye ederim. Onları şımarık, mantıksız, yaramaz vs gibi etiketlemeyin. Çünkü çocuklar iki yaşından başlayarak ergenlikte dâhil olmak üzere kimlik inşasına devam ediyor. O etiketleri onların sırtına yapıştırırsanız bir kimlik gibi benimser, bir elbise gibi üstüne giyer. Nasıl ilk aldığımız giysilerdeki etiketler rahatsız ediyor ve kesiyorsak bu etiketler de rahatsız ediyor. Ancak bu zamana kadar etiketlemiş olsak da yapmamamız gereken şeyleri yapmış olsak da bugünden sonra bunu onarabiliriz. Ne olursa olsun ilişkileri onarabiliriz’’ dedi.

 

