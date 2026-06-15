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Küçükçekmece'de sivrisineklere karşı mücadele yoğunlaştı

Küçükçekmece'de sivrisineklere karşı mücadele yoğunlaştı
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Küçükçekmece Belediyesi, artan sıcaklıklarla yoğunlaşan sivrisinek, karasinek ve haşereleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilçe genelinde ilaçlama hizmeti başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sürdürülen larva mücadelesiyle birlikte haziran ayı itibarıyla da sivrisinek, karasinek vb. uçkunlara karşı gece ilaçlamalarına başladı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, bahçeler, dere yatakları, kanalizasyon hatları ve sivrisineklerin üreme potansiyeli bulunan alanların yanı sıra tüm mahallelerde düzenli periyotlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülürken, uygulamalar çevre ve insan sağlığı ön planda tutularak, Dünya sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerle yapılıyor.

Uzmanlardan vatandaşa uyarı!

Konuyla ilgili Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Çiğdem Eral, vatandaşların da bu mücadeleye katkı sunabileceğine dikkat çekerek, “İlçe sakinlerimize ev ve iş yerlerinde su birikintisi oluşturmamalarını ve saksı altlarında ve depolarda biriken suları düzenli olarak kontrol etmelerini öneriyoruz” diye konuştu.

İlçe sakinlerinin daha sağlıklı ve konforlu bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, sivrisinek ve karasineklerle mücadeleyi sezon boyunca aralıksız devam ettirecek.

 

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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