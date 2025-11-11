Kuvayımilliye’nin başkenti Balıkesir'de ebedi kurtarıcımız özlemle anıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde düzenlediği etkinliklerle Ata’sını özlemle ve minnetle yâd etti.

Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 87’nci yıl dönümünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle saygı ve minnetle anıldı. Bal Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinin hazırladığı anlamlı etkinlikte minik öğrenciler; Atatürk’ün nesilden nesile, kalpten kalbe taşınan sevgisini yürekten hissettiler. Zağnos Paşa Camii avlusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından lokma hayrı yapıldı. Ayrıca 20 ilçenin merkez camilerinde lokum ve gül suyu dağıtımları gerçekleştirildi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen “Arpın Nefesi ile Sonat Bağcan” konseri de yoğun ilgi gördü.

AKIN: “SONSUZA DEK BİZİMLESİN”

Kuvayımilliye şehrinin evlatları olarak Atatürk’ün izinde durmadan, yorulmadan, inanç ve azimle yürüdüklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imizde, Ata’mızın fikirlerine, emanetine ve mirasına daima sahip çıkacak, onun izinde yürüyeceğiz. Kalbimizde, yolumuzda, geleceğimizde sonsuza dek bizimlesin.” ifadelerini kullandı.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK ATATÜRK SEVGİSİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Bal Çocuk Gündüz Bakımevinin 141 öğrencisi, 38 öğretmen ve personellerin katılımıyla Atatürk’ü Anma Günü programı gerçekleştirildi. 10 Kasım’da saat 09.05’te siren sesi ile birlikte saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından minik öğrenciler, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları dinledi. Hazırladıkları gösteriyi sunan minik yürekler, Ata’sını özlemle ve sevgiyle andı.

LOKMA HAYRI YAPILDI, GÜL SUYU VE LOKUM DAĞITILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde Atatürk’ün hutbe okuduğu ilk ve tek cami olan Zağnos Paşa Camii avlusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından lokma hayrı yapıldı. Ayrıca 20 ilçenin merkez camilerinde lokum ve gül suyu dağıtımları gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyonla ilgili konuşan vatandaşlar, “Ata’mızın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından yapılan bu anlamlı organizasyon çok güzel düşünülmüş. Atatürk’ümüz ve tüm şehitlerimiz için dualar ettik. Mustafa Kemal Atatürk, sadece ülkemize değil; tüm dünyaya ilham vermiş bir lider. Büyük bir özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandılar.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR ONU HATIRLATTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Atatürk’ün aziz hatırasını yâd etmek için Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlediği “Arpın Nefesi ile Sonat Bağcan” konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sonat Bağcan’ın eşsiz sesiyle hayat bulan konserde Atatürk’ün sevdiği şarkılar hayat buldu. Konuklar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir Millet Kütüphanesinde de “Atatürk Kitapları” sergisi ziyaretçilerini ağırladı.

“ATA’M SENİ ÇOK SEVİYORUM”

Atatürk’ün dünyaya ilham vermiş bir lider olduğunu belirten Serpil Yıldız, “Ata’ma bir kadın olarak çok şey borçluyum. Dünyada ilk defa kadınlara seçme ve seçilme hakkını o verdi. O olmasaydı, o Cumhuriyet’i kurmasaydı bir kadın olarak bugün bu kadar özgürce konuşamazdım. Ata’m seni çok seviyorum. Bugün o kadar güzel ve anlamlı bir 10 Kasım yaşadık ki Balıkesirli olmaktan gurur duyuyorum ve başta Ahmet Akın olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.