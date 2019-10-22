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  4. 22 Ekim 2019 15:11

Maltepe Belediyesi Hamidiye Su ile anlaştı

Maltepe Belediyesi bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Hamidiye su kullanacağını duyurdu. Belediye yaptığı açıklamada “İstanbul’umuza ve kaynaklarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Maltepe Belediyesi Hamidiye Su ile anlaştı
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Maltepe Belediyesi’nin yüzde 100 iştiraki olan MATAŞ A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hamidiye Su’nun ana bayisi olan SÜMTAŞ Gıda Oto Reklam Tur. Tic. Ve Paz. LTD. ŞTİ ile yapılan anlaşma gereği Maltepe Belediyesi artık hizmet binalarında Hamidiye su kullanacak. İki şirket arasında imzalanan anlaşma kapsamında Maltepe Belediyesi ilk etapta 3 bin adet damacana su, (19 lt.) 35 bin adet bardak su, (180 cc.) 90 bin adet pet şişe su (0.5lt.) aldı. Yetkililer ihtiyaç dahilinde daha fazla alım yapılabileceğini duyururken, anlaşmanın 1 yıllık olduğunu ve anlaşmanın süresinin uzatılabileceğini belirtti. Bu anlaşma dahilinde artık Hamidiye su kullanacağını duyuran Maltepe Belediyesi, “İstanbul’umuza ve kaynaklarımıza sahip çıkıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşmayla Maltepe’de artık Hamidiye Su kullanıyoruz” dedi

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