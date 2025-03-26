  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım"
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmak amacıyla Turgutlu’da iftar programı düzenledi. İftara katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ''Şunun sözünü veriyorum; görev sürem bitmeden, sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım.'' dedi.

İftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Serhat Orhan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, meclis üyeleri, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ramazan ayının bereketini paylaşan vatandaşlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

"Aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı ekmeği bölüşmekten çok mutluyum"

İftar programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelmenin önemini vurgulayarak, "11 ayın sultanı bu mübarek Ramazan gününde sizlerle birlikte olmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı ekmeği bölüşmekten gerçekten çok mutluyum. Allah’ım bu mübarek günlerde tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve ettiğiniz duaları inşallah kabul eder. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz ve Ramazan boyunca da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Zeyrek, Manisa’da değişimin yalnızca isim değişikliği olmadığını belirterek, "Bu değişim yönetim anlayışını ve şeklini değiştirdiğimiz bir dönüşümdü. İşte bu yönetim anlayışının içerisinde Halil İbrahim sofraları var. Bu sofralarda birlikte olmanın, sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bize destek veren, Çetin Başkan’a destek veren ve bu sofraların kurulmasına vesile olan tüm Kasabalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Şunun sözünü veriyorum; görev sürem bitmeden, sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım. Çünkü ben sizlere bir söz verdim, Turgutlu’nun ve Manisa’nın ihtiyaçlarını biliyorum. Sizler de bana güvendiniz, oy verdiniz. Bu güveni boşa çıkarmayacak ve verdiğim sözleri yerine getireceğim. Her zaman bu sofralarda buluşmak dileğiyle şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Sizlere seçim sürecinde sözler vermiştik. Bu sözlerden biri de her zaman yanınızda olacağımız ve her derdinize derman olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizdi. Bugün de Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile birlikte bu iftar sofralarını sizler için hazırladık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu paylaşarak dualarla oruçlarını açtı. İftar sonrasında düzenlenen Hacivat - Karagöz oyunu ve sihirbazlık gösterileri özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin İslam Memiş'ten altın fiyatları için ezber bozan tahmin Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! Türkiye'nin çocuklar arasındaki yeni salgını bu oldu! Vaka sayısına inanamayacaksınız! AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Bayram boyunca sağanak yağış var! Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mektup: ''Burnundan fitil fitil getireceğim!'' Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Bir ülkede daha kadınlara zorunlu askerlik geliyor Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Protestolara katılan öğrencinin pasaportunu iptal edip git ekrem İmamoğlu'ndan al dediler! Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu iddiası Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Bir belediye başkanı daha gözaltına alındıktan sonra tutuklandı Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu! Gösterilerde ilginç anlar... Polis az kalsın bir polisi gözaltına alıyordu!
Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Tek bir SMS 10 kilometrelik trafik kuyruğuna neden oldu Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Yine bir yasak aşk cinayeti: Gözü dönen koca eşiyle birlikte bir kişiyi katletti! Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Masmavi cennet çamura battı; toplu balık ölümleri korkuttu Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' Siyasete, ekonomiye, mola... Yılın magazin bombası patladı: ''Ronaldo Türk tenisçiyle aşk yaşıyor'' 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! 17 yaşındaki çocuk, kahveyi basıp ölüm saçtı! Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı Türkiye'nin tescilli güzeline Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Sabancı'nın ardından şimdi de Anadolu Grubu'nda bir devrin sonu! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Yunan askerleri ''bağımsızlık'' günlerinde açık açık kaşındı! Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti Motokurye ile baldızını katletti, cinayetten sonra para çekip kahvaltıya gitti İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı İmamoğlu'na operasyon sonrası ilk seçim anketi açıklandı