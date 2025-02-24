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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: ''Tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz''

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: ''Tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz''
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ardahan’ın kurtuluşunun 104. yılı için Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nin düzenlediği geceye katıldı. Başkan Zeyrek, hayata geçirdikleri projelerden örnekler vererek, ''Tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz'' dedi.

Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle Şelale Plaza’da gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Dernek Başkanı Ayhan Yaşar, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.  Etkinlikte halk müziği sanatçıları, halk ozanları ve halk oyunları ekipleri sahne aldı.

“Tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz”

Gecede konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, “Anne Kart, Halk Mandıra, Kent Lokantası ve ulaşım desteği gibi projelerimizle Manisa’da sosyal belediyeciliği hayata geçirdik. Halkın parasını, halka hizmet etmek için harcadık” dedi.
 
Başkan Zeyrek, vatandaşların talepleri doğrultusunda Manisa-İzmir arasındaki seyahat ücretlerine indirim yaptıklarını belirterek, “Manisa Seyahat otobüs ücretlerini 150 TL’den 100 TL’ye indirdik. Ayrıca insani kullanım hakkı olarak ilk 2 ton suyun 1 TL olması ve diğer kademelerde yüzde 30 indirim yapılması kararı aldık. Görev süremiz boyunca halkın yararına olan bu tür çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. 
 
Ardahanlılara verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Ferdi Zeyrek, “Seçimde bize büyük destek verdiniz ve Manisa tarihinde rekor bir sonuçla belediye başkanı seçildim. Bugün burada, seçilmiş bir başkan olarak sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Oy veren ya da vermeyen ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Devletin bana emanet ettiği parayı en doğru şekilde kullanarak, halkımızın hakkını koruyacağım” ifadelerini kullanarak önümüzdeki yıl da geceye katılacağını belirtti. 
 
Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ayhan Yaşar ise Başkan Zeyrek’e teşekkür ederek, “Geçen yıl bizlere verdiği sözü tutarak etkinliğimize katıldı. Önümüzdeki yıl da burada olacağını belirtti. Kendisine bu anlamlı destekleri için minnettarız” dedi. 

 

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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