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Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite adaylarına kariyer rehberliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite adaylarına kariyer rehberliği
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik önemli bir etkinliğe imza atıyor. Düzenlenecek ''Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri'' ile öğrencilerin doğru kariyer seçimleri yapmalarına ve gelecek planlamalarında bilinçli adımlar atmalarına yardımcı olmak hedefleniyor.

10 Mart 2025 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliği, gün boyu sürecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikte, öğrencilere çeşitli üniversite bölümlerinin tanıtımının yanı sıra gelecek planlaması için rehberlik hizmeti de sunulacak. Ayrıca, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türlerine göre ayrı salonlarda eş zamanlı olarak "Meslek/Bölüm Tanıtım Atölyeleri" gerçekleştirilecek. Devlet ve vakıf üniversiteleri de stant açarak öğrencilere bilgi verecek. Manisa Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri’ne, Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversiteleri, akademisyenler, eğitim ve kariyer danışmanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve tercih uzmanları, YKS hazırlık eğitim yayıncıları katılım gösterecek.

Fuar süresince, eğitim danışmanları, YKS ve tercih uzmanları tarafından YKS’ye Hazırlık, Etkili Sınav Çalışma ve Test Çözüm Teknikleri, Sınav Motivasyonu, İnovasyon, Girişimcilik ve Kariyer Planlama konferansları verilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikle öğrencilerin doğru kariyer seçimleri yapmalarına, farklı üniversite bölümleri hakkında bilgi sahibi olmalarına ve eğitim ile kariyer yolculuklarında bilinçlenmelerine destek olmayı amaçlıyor. Üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerin davetli olduğu etkinlik, öğrencilerin geleceklerine yön vermelerine katkı sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik önemli bir etkinliğe imza atıyor. Düzenlenecek ''Üniversite Bölüm Tanıtım Günleri'' ile öğrencilerin doğru kariyer seçimleri yapmalarına ve gelecek planlamalarında bilinçli adımlar atmalarına yardımcı olmak hedefleniyor.

 

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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