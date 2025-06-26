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  4. Manisa Büyükşehir’den Keneye ve Haşerelere Karşı 7/24 Müdahale

Manisa Büyükşehir’den Keneye ve Haşerelere Karşı 7/24 Müdahale

Manisa Büyükşehir’den Keneye ve Haşerelere Karşı 7/24 Müdahale
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Manisalıların yaşam kalitesini arttırmak için her alanda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede vektörlerle mücadeleye aralıksız devam ediyor. Kenelerin yol açabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için de ekipler; parklar, yeşil alanlar ve oyun grupları gibi alanlarda ilaçlama gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte daha da yoğunlaştırıldı. 17 ilçede 150 personel, 52 araç, 2 ATV ve 1 drone ile çalışmalarını yürüten ekipler, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Kene ve benzeri zararlıların yayılımının önlenmesi amacıyla da insanların yoğun olarak bulunduğu park, yeşil alan ve oyun grupları gibi alanlarda özellikle gece saatlerinde ilaçlama uygulaması gerçekleştiriliyor. Ekipler, düzenli olarak diğer zararlılarla mücadele çalışmalarını da yürütüyor.

Gece Mesaisiyle Keneye Karşı Etkin Önlem

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Veteriner Hekim Uğur Dilik, “Ülkemizde son günlerde artış gösteren kene vakaları nedeniyle önleyici tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Gece saatlerinde de nöbetçi ekiplerimizle park, yeşil alan, oyun grubu ve boş arazilerde ilaçlama yapıyoruz” dedi.

Sadece Keneye Değil, Tüm Haşerelere Karşı Mücadele

Diğer zararlılarla mücadele çalışmalarını da anlatan Dilik, “17 ilçemizde görev yapan ekiplerimiz sadece keneye değil sivrisinek, karasinek ve kemirgenlere karşı da mücadele yürütüyor. Sulak ve larvasit alanlardan çöp noktalarına kadar pek çok noktada ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu: ‘Halk sağlığı için gece gündüz sahadayız’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaz mevsiminde artan haşere tehdidine karşı mücadeleye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Artan kene vakalarıyla birlikte çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere 17 ilçemizde ilaçlama çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Karasinek, sivrisinek ve diğer zararlılara karşı da ekiplerimiz sahada. Halk sağlığını korumak ve daha temiz, daha sağlıklı bir Manisa için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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