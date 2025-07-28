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Manisa Büyükşehir’den Yüzde 30 Daha Uygun Maliyetli Yeni Nesil Asfalt Uygulaması

Manisa Büyükşehir’den Yüzde 30 Daha Uygun Maliyetli Yeni Nesil Asfalt Uygulaması
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yatırımlarla yol çalışmalarında hem kaliteyi artıran hem de kamu kaynaklarını daha verimli kullanan yeni nesil emülsiyonlu asfalt uygulamasını hayata geçirdi. İlk kez Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi’ndeki 3 kilometrelik emülsiyonlu çift kat sathi kaplama çalışmasında uygulanan yeni yöntem, yüzde 30’a varan maliyet avantajı sağlıyor. Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, Manisa genelinde aynı yöntemi uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı yol yapım programı kapsamında kent genelinde sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, asfalt uygulamalarında da teknolojik dönüşüme gidiyor. Belediyenin kendi bünyesinde kurduğu asfalt emülsiyon tesisi sayesinde sathi kaplamada kullanılan bitüm emülsiyonu, artık yerel ve sürdürülebilir bir şekilde üretiliyor. Böylece hem dışa bağımlılık azaltılıyor hem de kalite kontrolü belediyenin denetiminde sağlanıyor.

Yüzde 30 Daha Uygun Maliyetli Yeni Nesil Uygulama

Belediyenin kendi asfalt emülsiyon tesisinde üretim yapıldığını ve böylece dışa bağımlılığı azaltıldığını ifade eden Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, “Kendi tesislerimizde üretilen emülsiyonlu asfalt uygulamasını, ilk olarak Saruhanlı Kemiklidere Mahallesi’ndeki 3 kilometrelik yol yapımında başlattık. Bu yeni nesil bir uygulama. Bitüm bağlayıcıya su katılarak yüzde 30 oranında maliyeti düşüren bir uygulama. Bu uygulamada yeni aldığımız kombi araçları kullanıyoruz. Manisa’nın genelinde aynı uygulamayı yapmaya devam edeceğiz” dedi.
 
Kemiklidere’de çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü Zeki Bilgin, uygulamanın hem maliyet açısından avantaj sağladığını hem de mahalle sakinlerinin yıllardır süren yol problemini kalıcı şekilde çözüme kavuşturacağını ifade etti.

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Mahalledeki yol sorunlarının uzun yıllardır çözüm beklediğini ifade eden Kemiklidere Mahalle Muhtarı Ahmet Akdeniz de “Özellikle yağışlı havalarda yollarımız kullanılamaz hale geliyordu. Şimdi hem kalıcı bir çözüm geldi hem de çok kısa sürede yapıldı. Mahallem adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkan’ımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
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