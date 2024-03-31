Mansur Yavaş zaferini ilan etti: ''Büyükşehir tamam!''

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel seçim zaferini ilan etti ve "Büyükşehir tamam" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaş, söz konusu paylaşımında "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı: Mansur Yavaş farka gidiyorGüncel