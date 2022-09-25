Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Seçer'den Prof. Caneva'ya geçmiş olsun ziyareti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yumuktepe Höyüğü önceki Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yumuktepe kazısı esnasında yamaçtan düşerek talihsiz bir kaza yaşayan Caneva ile sağlık durumu hakkında sohbet eden Başkan Seçer, Yumuktepe Kazı Evi’ni de gezdi.

Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Giulio Palumbi ve Yumuktepe’de görev yapan arkeologlar da ziyarette yer aldı.

Başkan Seçer: “Büyükşehir olarak her zaman yanınızdayız”

Caneva’ya çiçek götüren ve geçmiş olsun dileğini ileten Başkan Seçer, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Caneva’ya kendisine dikkat etmesini söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık konusunda neye ihtiyaçları varsa kendileri ile temas kurmalarını istedi.

Başkan Seçer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Caneva da, yaşadığı kazanın etkisinin halen sürdüğünü, ancak yavaş yavaş da olsa sağlığına kavuşacağını belirtti. Caneva, kazı çalışmalarıyla ilgili de Başkan Seçer’e bilgi verdi.

Başkan Seçer ziyaretin ardından Yumuktepe Kazı Evi’ni inceledi. Laboratuvar, depo gibi alanları gezen Başkan Seçer, Yumuktepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Giulio Palumbi’den, çalışmaların geldiği son nokta hakkında da bilgi aldı.