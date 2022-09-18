Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 72 yaşındaki Durdu teyze ile maç yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 7’den 77’ye her yaş grubu için ücretsiz olarak verdiği spor kurslarına ilgi, her geçen gün artıyor. 72 yaşındaki, 5 çocuk 8 torun sahibi Durdu Lale de, tenis kursuna katılarak, sağlıklı yaşam yolunda adım atanlardan oldu. “Spor yapmayı çok seviyorum” diyen Durdu Teyze, yaşıtlarını da spor yapmaya davet etti.

Çocukluktan beri spor yapmayı çok sevdiğini söyleyen Durdu Lale kursa katılmaya, torununu etüt merkezine götürürken karar verdiğini söyledi. “Buradan geçerken tenis kortunu gördüm, ilgimi çekti” diyen Durdu Teyze, “Geldim ‘Ben de oynayayım, torunum da oynasın’ dedim. Kabul ettiler. Çok seviyorum tenisi. Allah bana sağlık verirse, ölünceye kadar da oynayacağım” diye konuştu.

Diz ağrılarının haricinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söyleyen Durdu Teyze, “Dizlerimden biraz rahatsızım, ama spor bana iyi geliyor. Ben buraya gelip tenis oynadığım zaman; diyelim ki başım ağrıyor, hiç hissetmiyorum, o kadar seviyorum” şeklinde konuştu.

Yaşıtı olan kişilere de spor yapma çağrısında bulunan Durdu Teyze, “Hiç kimse ‘Ben yaşlıyım oturup kalkamam’ demesin. Dizlerim ağrıyor, başım ağrıyor, göğsüm ağrıyor demesin. Hiçbir yaş, insana engel değildir. Tenis oynasın, spor yapsın, ip atlasın, top oynasın, ne yaparsa yapsın ama oturmasın. Mutlaka bir etkinlik yapsın. Belediye başkanımıza teşekkür ederim, tenis kortunda bana oynama fırsatı verdiği için. Ben devam etmek istiyorum. Hiçbir zaman bırakmak istemiyorum” dedi.

“Azim ve isteğinden kaynaklı başarılı oldu”

Durdu Teyze’nin azim ve arzusundan dolayı kursta başarılı olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Yüzme ve Tenis Antrenörü Yunus Emre Eldeniz ise, “İlk başta ben de ‘Nasıl olacak?, Nasıl yapabileceğiz, Hareket edebilecek mi?’ diye çok tereddüt ettim. Çünkü dizlerinde problem olduğunu söylemişti. Sonra kendisindeki bu azim ve istekten kaynaklı olsa gerek, bayağı bir başarılı oldu” diye konuştu.

“‘Yeter gelmeyeceğim, sıkıldım’ diyene kadar destek olmaya devam edeceğiz”

Durdu Teyze’nin çok istekli ve arzulu olmasından dolayı normalde 8 gün süren eğitimin ardından da yardımcı olacaklarını belirten Eldeniz, “Kendisi ‘Yeter gelmeyeceğim, sıkıldım’ diyene kadar destek olmaya devam edeceğiz. Kendisi büyük bir örnek, ben bu kadar başarılı olabileceğini beklemiyordum. Umarım diğer vatandaşlarımıza güzel bir örnek olur. Her yaştan vatandaşlarımızı bekliyoruz buraya. Sporun, tenisin yaşı yok. Herkes gelip burada eğitim alabilir. Zaten kurslarımız, gruplarımız 2’şer ve 3’er kişilik gruplardan oluşuyor. Temel eğitim veriyoruz. Amacımız burada, Durdu Hanım’da olduğu gibi, insanları spora teşvik etmek ve sporu sevdirmek. Ve eğer devam etmek isterlerse, sahalarımızı kullanmak” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin spor kurslarına katılmak isteyen vatandaşların, Macit Özcan Spor Kompleksi’ne gelip form doldurmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Eldeniz, “Sonrasında burada süreci bildiriyoruz ve başlıyoruz. 8 gün sürüyor eğitimlerimiz. Belediyemize ait bütün kurslarımız ücretsiz. Bütün vatandaşlarımız bundan yararlanabilir” dedi.

Başkan Seçer’i karşısında görünce şaşkınlık yaşadı

Durdu Teyze’nin bu azminden etkilenen Başkan Vahap Seçer, Durdu Teyze tenis kortunda çalışırken, sürpriz yaparak ziyaret etti. Başkan Seçer’i karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Durdu Teyze, Başkan Seçer’le sohbet etti ve kısa süreli maç da yaptı. Başkan Seçer’in, bir dahaki sefere çalışıp geleceğini söylemesi üzerine, “Başkanım ben yenilmeyi sevmiyorum” diyen Durdu Teyze herkesi kahkahaya boğdu.