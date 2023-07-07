Metrobüs hattında çalışma başlıyor! Bazı duraklar kapanacak

İstanbul'da metrobüs hattında yapılacak çalışma nedeniyle bazı duraklar 36 saat kapalı kalacak.

İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi.

Özellikle Okmeydanı - Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü.

Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikayetçi olduklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada ise metrobüs hattında "Beyaz Yol" çalışmalarının ikinci etabının başladığı bildirildi.

Zincirlikuyu - Şehit Mustafa Cambaz ile Beylikdüzü Son Durak - İBB Sosyal Tesisleri durakları arasında yapılacak olan çalışmayla, 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzemeyle kalıcı olarak yenileceği ifade edildi.

“BETON DÖKÜMÜNÜN OLDUĞU İSTASYON 36 SAAT KAPALI KALACAK”

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“İBB birimleri iki ekip olarak çalışmalarını yürütecek. Bir ekip çift yönlü uzunluğu 18,5 kilometre olan Zincirlikuyu- Şehit Mustafa Cambaz arasındaki 12 durakta çalışma yapacak. İkinci ekip de 23,7 kilometrelik Beylikdüzü Son Durak ile İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 14 duraklı güzergahı yenileyecek."

Toplamda 26 durak arasındaki 42 kilometrelik alan 'Beyaz Yol' ile kaplanacak. Vardiyalı şekilde aralıksız şekilde ilerleyecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak.

Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek.



Bu durum metrobüs içinden anonslarla, istasyonlarda duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları olacak.”