  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Muğla Büyükşehir Belediyesi doğanın korunması için 288 dava açtı

Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini korumak amacıyla bugüne kadar 288 dava açtı. Davaların önemli bir kısmı sonuçlanırken, büyük bölümü ise hâlâ yargı sürecinde devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi çevreye yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken, aynı zamanda doğaya ve çevreye zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Son açılan davalarla birlikte çevre dava sayısı 288’e çıktı.

53 Dava Lehe Sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davalar arasında 53 dava belediye lehine sonuçlandı. Bu davalar, çevreyi koruma ve doğal alanları muhafaza etme açısından önemli kazanımlar olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, açılan davalardan 71’i belediye aleyhine sonuçlandı.

164 Dava Süreci Devam Ediyor

Davaların büyük kısmı ise henüz kesinleşmedi. Kesinleşmeyen dosyaların 59’u belediye lehine sonuçlanırken, 31’i belediye aleyhine sonuçlandı. 74 dava hakkında ise henüz mahkeme tarafından herhangi bir karar verilmedi.

Doğayı Koruma Mücadelesi Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal alanların korunması için hukuki mücadelesini sürdürürken, devam eden davaların sonuçları merakla bekleniyor. Açılan davalar, kentin çevresel değerlerinin korunmasına yönelik kararlılığın göstergesi olarak öne çıkıyor.

Muğla’nın eşsiz doğası, temiz havası ve mavi bayraklı plajlarıyla ülkemizin en değerli turizm bölgelerinden biri olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu değerlerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Başkan Aras: “Güzellikleri Geleceğe Taşımak Hepimizin Görevi”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreye duyarlı projelerin önemine vurgu yaparak, “Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Çevreye duyarlı projeler geliştirerek sürdürülebilir bir çevre politikası izlemeliyiz. Çevre yatırımlarımızla Muğla’nın doğal dokusunu korumaya devam ediyoruz.” dedi.

Aras: “Muğla İçin Hukuki Mücadelemiz Sürecek”

Muğla’nın doğal güzelliklerini korumak amacıyla usulsüz imar uygulamalarına karşı hukuki mücadele yürüttüklerini belirten Başkan Aras, “Çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı 288 dava açtık. Doğal yaşam alanlarımızın tahrip edilmesini engelliyoruz. Doğayı ve çevreyi koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız.” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
