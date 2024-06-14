Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’na Hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmeleri için tüm birimleri ile Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili ve okulların kapanmasıyla vatandaşların en çok tercih edeceği illerin başında gelen Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile bayram hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir ulaşımdan sağlığa, mezbaha hizmetlerinden zabıtaya, MUSKİ’den itfaiyeye tüm birimleri ile vatandaşların sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için 7 /24 görev başında olacak.

Bayramda Ulaşım Ücretsiz

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ toplu taşıma araçları (siyah plaka) Kurban Bayramı süresince 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 00:00’dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak, 19 Haziran Çarşamba günü 24:00’a kadar toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları sefer saatleri ile ilgili detaylı bilgilere "www.mugla.bel.tr" linkinden ulaşılabilecek.

Sağlık Ekipleri Bayramda da Vatandaşın Yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatağa bağımlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Evde bakım, hasta ve engelli nakil hizmeti ile vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi de bu hizmetlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı süresince Büyükşehir evde bakım ve hasta nakil ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olmaya devam edecek. Bayram tatili süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.

Mezarlıklar Bayrama Hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi mezarlık alanlarında temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. 13 ilçesi 574 mahallesinde kullanılan 1434 mezarlık alanına sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi bu mezarlıkların tamamında Kurban Bayramı öncesi temizlik, yabani ot ilaçlaması, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bugüne kadar 1078 mezarlık alanında bakım, onarım, tadilat, temizlik, yabani ot ilaçlama çalışmalarını 81 personel, 25 araçla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı’nda daha huzurlu ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmasını amaçlıyor.

MUSKİ 24 Saat Vatandaşın Hizmetinde

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Bayram tatilinde meydana gelebilecek hat arızaları ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için tüm ilçelerde oluşturduğu nöbetçi ekipler ile 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların bayramda su sorunu yaşamamaları için gerekli depo ve hat bakımları yapıldı.

İtfaiye Bayramda İki Mobil İstasyon Kuracak

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi kurban kesim alanları, fırınlar, pastaneler imalat ve satış yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri işyerleri ve çalışan personelin temizlik hijyen kurallarına uyup uymadığı, ürünlerin üretim yerleri ve kullanılan ekipmanların uygunluğu, üretimde kullanılan emtiaların son kullanma tarihleri ile unlu mamullerin gramajlarını kontrol ediyor. Kurban Bayramı süresince Zabıta ve İtfaiye ekipleri vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için görev başında olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 444 personel, 168 araç ve Kurban Bayramı öncesi Milas ilçesi Koru bölgesi ve Fethiye ilçesi Karaçulha bölgesine kuracağı mobil istasyonlar ile olası itfai durumlara anında müdahale edecek. Aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 9 günlük bayram tatili öncesi yerli ve yabancı turistler için Türkçe-İngilizce bilgilendirme broşürü dağıtımına başladı. Havaalanları, otogarlar, trafik denetleme alanları ve tatil noktalarında vatandaşlar yangınlara karşı bilgilendiriliyor.

Başkan Aras “Bayramda hep birlikte Muğlamızın güzelliklerinin keyfini çıkaralım”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı ve Muğla’yı tercih eden tüm vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmeleri için tüm birimleri ile görev başında olduklarını söyledi.

Başkan Aras; “9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğlamız 13 ilçesi ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Dünya’nın ve ülkemizin gözde turizm merkezlerine sahip şehrimizde Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle vatandaşlarımızla huzurlu bir tatil keyfi yaşatmak için hazırız. Özellikle Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve bu sene bayram tatilinin okulların kapanmasından hemen sonra olması nedeniyle bu bayramda da Muğlamızın çok tercih edileceğini düşünüyoruz. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda Muğlamıza yaklaşık 600 bin araç girişi oldu. Muğlamızda yaşayan ve şehrimize tercih eden vatandaşlarımız için Büyükşehir sorumluluğundaki tüm yollarımızı modern ve güvenli hale getirdik. Ulaşımdan sağlığa, MUSKİ’den itfaiyeye tüm birimlerimizle bayramda görevimizin başındayız. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, şehrimizi tercih eden misafirlerimize de mutlu, keyifli bir tatil geçirmelerini diliyorum.

Özellikle havaların ısınmasıyla yangın ve çevre konusunda daha dikkatli olalım, yağışların az olması nedeni ile suyumuzu dikkatli kullanalım, hep birlikte Muğlamızın güzelliklerinin keyfini çıkaralım.”