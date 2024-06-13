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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 1.000 TL'lik bayram desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 1.000 TL'lik bayram desteği
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşlara Kurban Bayramı’nda ek 1.000 TL bayram desteği veriyor.

Sosyal belediyecilik alanında farklı proje ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşan bayram nedeni ile Halk Kart desteğine 1.000 TL ekledi. Her ay düzenli olarak Halk Kart desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’nda da bu hizmetten yararlanan vatandaşlara 1.000 TL ek ödeme yapacak.

Yapılan ek ödeme kapsamında 1126 vatandaşa toplamda 1 Milyon 126 bin TL ödeme yapılacak. Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşların hesaplarına ek 1000 TL 12 Haziran’da yatırılmaya başlandı.

Halk Kart uygulaması ile anlaşmalı banka kartına aylık belirli bir miktar para yükleniyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu kartla alışverişlerini yapıyor. Gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçların tanımlı olduğu Halk Kart diğer ürünlerde kullanılamıyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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