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Muğla Büyükşehir can dostlar için mama üretiyor, tasarruf sağlıyor

Muğla Büyükşehir can dostlar için mama üretiyor, tasarruf sağlıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi can dostlar için kompost teknolojisi kullanarak bugüne kadar piyasa değeri 6 Milyon TL olan 20 bin 217 kg mama üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden işletme onay belgeli Kedi-Köpek Maması Üretim tesisi ile can dostlar için mama üretmeye devam ediyor. Sahip olduğu ISO ve HACCP belgeleri ile Türkiye genelinde yerel yönetimlerde işletme onay belgeli üçüncü, Muğla’da da tek olan Büyükşehir Belediyesi Kedi-Köpek Maması Üretim tesisi bugüne kadar piyasa değeri 6 Milyon TL olan 20 bin 217 kg mama üretimi gerçekleştirerek sokak hayvanları ve geçici hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılından bu yana can dostlar için mama üretimini aralıksız sürdürüyor. Hiçbir bedel ödemeden, gönüllü kuruluşlardan temin edilen, tamamen taze tavuk veya taze balık ham maddesi ile üretilen mamalar sokaklarda yaşayan can dostlara dağıtılıyor ve aynı zamanda talep eden ilçe belediyelerine de gönderiliyor.

Piyasa Değeri 6 Milyon TL Olan Mama Üretildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi faaliyete geçirdiği Kedi-Köpek Maması Üretim tesisi ile 20 bin 217 kg mama üreterek hem belediye bütçesine önemli bir tasarruf sağladı hem de can dostların sağlıklı bir şekilde beslenmesine katkı sundu. Büyükşehir Belediyesi 2022 tarihinden bugüne mama üretimi gerçekleştirilen tesis sayesinde kilogram fiyatı yaklaşık 300 TL olan mamayı 14.78 TL’ye mal ediyor ve önemli bir tasarruf sağlıyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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