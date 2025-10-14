Muğla Büyükşehir Can Dostları Unutmuyor: 42 Ton Mama Üretildi

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde örnek teşkil eden Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi ile bugüne kadar yaklaşık 42 ton mama üretti.

 Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı işletme onay belgesiyle faaliyet gösteren Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi, sokak hayvanları ve hayvan bakımevlerinde bulunan can dostların sağlıklı beslenmesi için mama üretimini sürdürüyor. Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi bugüne kadar yaklaşık 12 milyon TL değerinde 42 ton mama üreterek sokak hayvanları ve hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı.

Can Dostlar İçin Mama Üretimi Devam Ediyor

Üretilen mamalar sadece Muğla'daki hayvan bakımevlerinde değil, mama desteğine ihtiyaç duyan diğer belediyelere de gönderiliyor. Tesis görevlileri Türkiye genelindeki birçok belediye ve özel idareye de formülasyon ve proses anlamında danışmanlık yapıyor. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına sürdürülebilir ve ekonomik bir çözüm sunan tesis, Türkiye’de kurulan ilk tesislerden biri olmasının yanı sıra ruhsat almayı başaran ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

Ziraat Mühendisi Uysal: “Bugüne Kadar 42 Ton Mama Üretildi”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Uğur Uysal, “Tesisimize gelen balık, tavuk gibi gıda ürünlerinden kompost teknolojisi kullanarak mama üretiyoruz. Elde ettiğimiz mamaları başta Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hayvan bakımevi olmak üzere 13 ilçemize ücretsiz ulaştırıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın destekleriyle bugüne kadar 42 ton mama ürettik. Bu konuda Türkiye’de ruhsat alan ilk belediyelerden birisiyiz, birçok belediyeye danışmanlık yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Aras: “İhtiyaç Duyan Diğer Belediyelere de Katkı Sağlıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, can dostların yaşam hakkını korumak ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Başkan Aras, “Can dostlarımızın beslenme ihtiyacına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sunmak amacıyla faaliyet gösteren Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi, hem Muğla hem de ülke genelinde örnek bir model oluşturuyor. Tesisimizde üretilen mamalarla yalnızca ilimizdeki sokak hayvanlarına değil, mama desteğine ihtiyaç duyan diğer belediyelere de katkı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, hayvan haklarına saygılı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla’mızın her köşesindeki can dostlarımız için mama üretimini kesintisiz sürdürecek, örnek projelerle bu alandaki öncülüğümüzü devam ettireceğiz.” dedi.

