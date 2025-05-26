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Muğla Büyükşehir Sporcusu Aybige Feride Üstündağ’dan Milli Takım’da 3 Madalya

Muğla Büyükşehir Sporcusu Aybige Feride Üstündağ’dan Milli Takım’da 3 Madalya
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Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Milli Takım ile gittiği Bulgaristan’dan 1 Altın, 2 Gümüş Madalya ile döndü.

Masa Tenisi’nde elde ettiği başarılı sonuçlarla dünya sıralamasında ilk dörtte yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen 1.Balkan Minik (U11) ve Küçük (U13) Şampiyonası’nda bireysel ve takım oyunlarında büyük başarılara imza attı. Aybige Feride Üstündağ ve Akif Emre Bucak’tan oluşan karma takım şampiyon olarak altın madalya kazandı. Bireyselde Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Aybige Feride Üstündağ, Defne Üzümcü, Ayşe Nar Alptekin, Ceyda Dökmeci’den oluşan kadın takımı da şampiyonayı ikinci olarak tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

21-25 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen şampiyonaya 9 ülkeden 120 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Sporcusu Aybige Feride Üstündağ şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş madalya ile tamamladı.

 Başkan Aras; “Dünya Coğrafyası Üzerinde Elde Ettikleri Başarılarla Ay Yıldızlı Bayrağımızı Dalgalandıran Sporcularımızın Her Zaman Yanında Olmaya Devam Edeceğiz.”

 Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası arenada büyük başarılara imza atan sporcuları ile gurur duyduklarını, spora, sporcuya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

 Başkan Aras; “Muğla’mızda yetişen sporcularımız büyük başarılar elde etmeye ve sporla ilgilenen diğer sporculara örnek olmaya devam ediyor. Masa Tenisi’nde elde ettiği başarılarla dünyada adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ Milli Takım’da da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bulgaristan’da bireyselde ve takım oyunlarında elde ettiği başarılarla bizlere, Muğlamıza, ülkemize büyük bir gurur daha yaşattı. Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ’ı, onun bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibi olan antrenörü Hale Balım Üstündağ’ı, A Milli Takım antrenör ve sporcularımızı kutluyorum. Dünya coğrafyası üzerinde elde ettikleri başarılarla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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