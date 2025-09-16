  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’den Çocuklara Güvenli ve Nitelikli Eğitim Yatırımı

Muğla Büyükşehir’den Çocuklara Güvenli ve Nitelikli Eğitim Yatırımı

Muğla Büyükşehir’den Çocuklara Güvenli ve Nitelikli Eğitim Yatırımı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarına kavuşması için hayata geçirdiği Emin Eller Gündüz Bakımevlerini il geneline yaymaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Fethiye, Ortaca, Menteşe ve Yatağan’da hizmet veren 4 gündüz bakımevi çocukları geleceğe hazırlıyor. Bunun yanı sıra, Bodrum Belediyesi’nden Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Çırkan, Konacık ve Gümbet’te bulunan Gündüz Bakımevleri ile birlikte yakın zamanda hizmete giren gündüz bakımevi sayısı 7’ye yükseldi.

Muğla’da Bakımevleri Ağını Genişletiyoruz

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve kadınların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak amacıyla önümüzdeki dönemde Seydikemer, Kavaklıdere, Marmaris, Milas ve Ula ilçelerinde de yeni gündüz bakımevleri açmayı planlıyor.

Emin Eller Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden sorumlu eğitim koordinatörü Naz Yıldırım, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde; Fethiye, Menteşe, Yatağan ve Ortaca ilçelerimizde Emin Eller Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Bodrum Konacık’ta ise Anaokulumuz hizmet vermektedir. Kurumlarımızda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini düşünerek ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelerin öğrencilerinin öncelikli olarak kayıtlarının yapılması hedeflenmektedir. Kreş ve Gündüz Bakımevlerimizde öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmek için yabancı dil, yaratıcı drama, satranç, robotik kodlama, müzik, jimnastik ve dans gibi branş derslerimiz mevcuttur. Bu branşlar öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın da eğitime, çocuklara ve sağlıklı nesiller yetiştirmeye verdiği önem doğrultusunda Muğla’nın her ilçesinde gündüz bakımevlerimizin sayısını artıracağız. Bu kapsamda açılması planlanan Gündüz Bakımevlerimizin Seydikemer, Kavaklıdere, Milas, Marmaris ve Ula ilçelerimizde projeleri devam etmektedir.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Aras: “Çocuklarımız Geleceğimiz, Emanetimiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gündüz bakımevleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Çocuklarımız, hem ailelerimizin hem de kentimizin en kıymetli emaneti. Onların güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda yetişmeleri için Emin Eller Gündüz Bakımevleri’ni yaygınlaştırıyoruz. Bu yatırımlar sadece çocuklarımıza değil, aynı zamanda kadınların iş ve sosyal hayata katılımına da büyük katkı sağlıyor.

Seçim döneminde gündüz bakımevlerini yaygınlaştıracağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2025-2026 yıllarında da yeni gündüz bakımevleri açarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evlenecek çiftler için bir zorunluluk daha geliyor: Belgesi olmayan evlenemeyecek! Evlenecek çiftler için bir zorunluluk daha geliyor: Belgesi olmayan evlenemeyecek! Yıkım kararı çıkan evini İstanbul'un fethinden aldığı ilhamla yıkılmaktan kurtardı! Yıkım kararı çıkan evini İstanbul'un fethinden aldığı ilhamla yıkılmaktan kurtardı! PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı! PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı! Kuyumcular isyanda: Bilezik ve kolyeler vitrinde kaldı Kuyumcular isyanda: Bilezik ve kolyeler vitrinde kaldı İlk hedefi karakol değilmiş! 2 polisi şehit eden saldırgandan korkunç itiraf İlk hedefi karakol değilmiş! 2 polisi şehit eden saldırgandan korkunç itiraf Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda! 26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti! 26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti! Derin Talu ''old money'' dedi sosya medyadan destek yağdı Derin Talu ''old money'' dedi sosya medyadan destek yağdı Doğum günü balonu minik çocuğun sonu oldu! Doğum günü balonu minik çocuğun sonu oldu! CHP'li belediyede 3 başkan yardımcısı birden istifa etti CHP'li belediyede 3 başkan yardımcısı birden istifa etti
Otoparkta kız çocuğuna 5 saat boyunca kabusu yaşattı! Otoparkta kız çocuğuna 5 saat boyunca kabusu yaşattı! İnci Taneleri'nin minik Ayça'sı ödül törenine damgasını vurdu İnci Taneleri'nin minik Ayça'sı ödül törenine damgasını vurdu Güzel oyuncu radikal değişimiyle herkesi şaşırttı: Adını söylemesek kim olduğunu bilemezdiniz! Güzel oyuncu radikal değişimiyle herkesi şaşırttı: Adını söylemesek kim olduğunu bilemezdiniz! Türkiye'nin eşsiz doğa harikasındaki ''konteynerkondu'' işgali ''pes'' dedirtti Türkiye'nin eşsiz doğa harikasındaki ''konteynerkondu'' işgali ''pes'' dedirtti Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada Fatih Altaylı'dan kurultay davası kehaneti: ''Bir hazırlık yapılıyor'' Fatih Altaylı'dan kurultay davası kehaneti: ''Bir hazırlık yapılıyor'' Sosyal medya THY pilotunun bu anonsunu konuşuyor Sosyal medya THY pilotunun bu anonsunu konuşuyor Cezaevinden izinli çıkmıştı... Bakın nerede, ne halde yakalandı! Cezaevinden izinli çıkmıştı... Bakın nerede, ne halde yakalandı! Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem için karar verildi Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem için karar verildi Bankaların konut faizi yarışı devam ediyor: İşte en düşük faizi isteyen 7 banka Bankaların konut faizi yarışı devam ediyor: İşte en düşük faizi isteyen 7 banka