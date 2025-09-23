Muğla Büyükşehir’den İlçelere Eşit Hizmet Vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ilçelerde yürütülen yatırımlara verdiği önem doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, daire başkanları ve ilgili personel ile birlikte yoğun bir saha turu gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da devam eden proje ve yatırımları yerinde inceleyerek belediye başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ula’da Yol Çalışmaları ve Yeni Yatırımlar

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Ula’da güvenli ve modern yollara kavuşan Çörüş Mahallesi’nde ve yol çalışmalarının devam ettiği Şirinköy’de mesai arkadaşlarıyla buluştu. Belediye Başkanı Mehmet Caner ile birlikte ilçeye kazandırılacak yeni yatırımlar hakkında incelemelerde bulundu.

Köyceğiz’de Yangın Sonrası Değerlendirme

Köyceğiz’de, yaşanan orman yangının ardından yaraların sarılması için yapılacak çalışmaları Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve vatandaşlarla birlikte değerlendiren Yılmaz, ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Ortaca’da Kreş ve Kısa Mola Merkezi Ziyareti

Ortaca’da Belediye Başkanı Evren Tezcan tarafından karşılanan Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevleri’nde çocukların mutluluğuna ortak oldu. Ayrıca Kısa Mola Merkezinden hizmet alan ailelerle bir araya gelerek merkezde sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Dalaman’da Kadın ve Gençlere Yönelik Merkezler

Saha turunun son durağı Dalaman’da, Belediye Başkanı Sezer Durmuş ile bir araya gelen Yılmaz, ilçeye kazandırılacak yeni yatırımları değerlendirdi. Dalaman’da engelli bireylere yönelik Kısa Mola Merkezinin yanı sıra kadın ve gençler için planlanan atölye ve merkezlerdeki çalışmaları inceledi. Yılmaz, bu merkezlerin kısa süre içinde hizmete açılacak olmasının heyecanını paylaştı.

Yılmaz: “Muğla İçin Büyük Bir Aileyiz”

Her ilçede samimiyet ve güleryüzle karşılandıklarını belirten Genel Sekreter Yılmaz, Başkan Ahmet Aras’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Muğla’nın her köşesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını vurguladı. Yılmaz, “Bu kente hizmet etmek en büyük gururumuz.” dedi.

Başkan Aras: “İlçelerimize Eşit Hizmet Götürmek Önceliğimiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, değerlendirmede şunları söyledi: “Muğla’nın 13 ilçesiyle birlikte büyük bir aile olduğuna inanıyoruz. Her bir ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, belediye başkanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte değerlendirmek bizim için çok kıymetli. Ula’dan Köyceğiz’e, Ortaca’dan Dalaman’a kadar her noktada hizmetlerimizi ulaştırmaya, yatırımlarımızı vatandaşlarımızın önceliklerine göre şekillendirmeye devam ediyoruz. Bizim için en önemli ilke, hiçbir ilçemizi ayırmadan eşit, adil ve nitelikli hizmet götürmek. Çünkü Muğla’yı birlikte büyütecek ve geleceğe taşıyacak olan bu ortak dayanışmadır.”