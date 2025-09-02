Muğla Büyükşehir’den Parklara Kameralı Güvenlik ve Ücretsiz Wi-Fi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla çocuk oyun alanı bulunan parklara güvenlik kameraları yerleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanı bulunan parklara güvenlik kamerası sistemi kurma çalışmalarına başladı. Kurulumlar, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi teknik ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İlk Adım Menteşe’de Atıldı

Çalışmaların ilk aşaması Menteşe ilçesinde hayata geçirildi. İlk adım olarak Teyyare Meydanı Üretkent Parkı’nda kamera sistemleri kuruldu ve ardından Muğla 2000 Derneği Parkı’nda da çalışmalar başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, uygulamayı diğer ilçelerdeki çocuk oyun alanı bulunan parkları da kapsayacak şekilde yaygınlaştıracak.

Güvenlik ve Hızlı Müdahale Hedefleniyor

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında çocukların günlük güvenliğini öncelikli hedef olarak belirledi. Kurulacak güvenlik kameraları sayesinde olası kazalar veya kaybolma gibi durumlara hızlı müdahale imkânı sağlanacak. Ayrıca sistem, çocuk istismarının önüne geçmede de önemli bir rol oynayacak. Kameralar caydırıcı bir unsur olarak işlev görürken, olumsuz bir durumda kaydedilen görüntüler adli mercilere somut delil olarak sunulabilecek.

Ücretsiz Wi-Fi ile Daha Konforlu Parklar

Çalışmalar tamamlandığında, parklar yalnızca güvenli bir oyun alanı olmakla kalmayacak; aynı zamanda vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak. Bu sayede hem çocuklar hem de aileler, parkları daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilecek.

Celile Yüksel: “Çocuk Parklarında Kamera Olması Durumu da Gereklilik Haline Geldi”

Olumsuz durumlarda hızlı müdahale açısından kamera takılmasının önemli olduğunu kaydeden Celile Yüksel, “Muğla’daki parklardan çok memnunuz. Çocukların yaratıcılığını geliştirecek çok güzel parklar var. Çocuk parklarında kamera olması durumu da gereklilik haline geldi. Özellikle akşam saatlerinde parklarda güvenlik açıkları olabiliyor. Bazı durumlarda çocuklarımızın güvenliği tehdit altında oluyor. Oluşacak olumsuzluklarda hızlı müdahale açısından kamera takılması elzem durumda. Çocuklarımızın güvenliğine önem verdikleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.” dedi.

Vildan Çelik: “Kamera Takılması Gayet Yerinde Bir Karar Olmuş”

Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar konusunda öncü çalışmaları olduğunu dile getiren Vildan Çelik, “Parklara kamera takılması gayet yerinde bir karar olmuş. Çocuklarımız parklarda tehlikeli durumlar yaşayabilir. Parklara kamera takılması istismar gibi durumları engelleyebilir. Bu proje için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum. Çocuklar konusunda her zaman öncü çalışmaları oluyor.” diye konuştu.

Can Evrim Karakaş: “Çocuklara Önem Verdiği İçin Ahmet Başkanımıza Teşekkür Ediyorum”

Can Evrim Karakaş, “Muğla’mızdaki parkları güvenle kullanabiliyorum ve temiz buluyorum. Bazen insanların parklarda çocuklara kötü örnek olacağı davranışları oluyor, bunların engellenmesi için güvenlik kamerası takılması çok isabetli bir karar olmuş. En önemlisi de kameralar istismar gibi durumları engelleyebilir. Çocuklara önem verdikleri için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tekniker Önder Demircan: “Çocuklarımıza Güvenli Bir Ortam Sağlıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevli Tekniker Önder Demircan, “Büyükşehir Belediyemize ait çocuk parklarımızda daha güvenli bir ortam sağlamak için 7/24 kayıt yapan güvenlik kamerası sistemi projesini hayata geçirdik. Üretkent Parkı’nda projemizi başlattık. Daha sonra Büyükşehir Belediyemizin parklarında devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Çocuklarımızın ve Ailelerimizin Huzur İçinde Vakit Geçirmesini Sağlamayı Hedefliyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Parklarımızı güvenlik kameralarıyla donatarak, hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin huzur içinde vakit geçirmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışma sadece Menteşe ilçesiyle sınırlı kalmayacak; kent genelindeki tüm parklarımızda uygulanacak. Amacımız, çocuklara güvenli bir oyun alanı sağlamak ve ailelerimizin içinin rahat olmasını temin etmektir. Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın güvenliği için bu çalışmaları kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.” dedi.