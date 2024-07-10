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Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Birlikteliğimizden memnunum''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: ''Birlikteliğimizden memnunum''
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen Muharrem orucu iftarında “Güzel bir gelecek kurabilmek adına birlikteliğimizden son derece memnunum” dedi.

Başkan Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Yeşildere Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen oruç açmaya katıldı. Başkan Uysal’a CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şube Başkanı Dursun Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri eşlik etti.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada Muharrem ayında tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların kabul olmasını ve barış, huzur ve bereket getirmesini diledi. Muharrem ayının insanlık ve inançlar tarihinin en önemli ve anlamlı sayfalarından olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

 “Geleceğe dönük güzel iradeye dönüşmesi anlamını taşıyan Muharrem oruçlarında bir arada oluyoruz. Olumsuz günlerin olumlu değerleri ve gelecekle ilgili olumlu sonuçlar çıkarılacak tatsız olayları yad edebilmek ve güzel bir gelecek kurabilmek adına birlikteliğimizden son derece memnunum. Muharrem orucunuz kabul olsun. Komşuluğunuz, dostluğunuz, yol arkadaşlığınız, dayanışmanız için her birinize teşekkür ediyorum.”

Başkan Uysal, kültür merkezinde bulunan Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi ve Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği’ni de ziyaret etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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