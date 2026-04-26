Muratpaşa Belediyesi ASSİM'de diyabet teknolojileri eğitimi

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) yerleşkesinde, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Antalya Şubesi tarafından Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik “Diyabet Teknolojileri” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Program kapsamında çocuklar, aileler, çocuk endokrinoloji hekimleri ve hemşireler bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. ASSİM’de gerçekleştirilen buluşmanın ilk bölümünde, kan şekerini sürekli ölçen glukoz sensörlerindeki yenilikler ve cihazların teknik özellikleri tanıtıldı. İkinci bölümde ise cilt altına sürekli insülin infüzyonu sağlayan insülin pompalarının kullanım süreçleri, avantajları ve dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı şekilde anlatıldı.

Toplantıda ayrıca, glukoz sensörlerinden elde edilen ölçümlerin doğru değerlendirilmesi ve günlük kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlara da değinildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan glukoz sensörlerinin, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırdığı ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

