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Muratpaşa'da Karadeniz gecesi

Muratpaşa'da Karadeniz gecesi
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin memleket özlemi çekenleri ve doğduğu yer kadar doyduğu yerin de kıymetini bilenleri bir araya getirdiği 8. Yöreler Renkler Festivali, Karadeniz Gecesiyle devam etti.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda devam eden festivalde Antalya’da yaşayan Karadenizlileri buluşturan gece Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başladı. Orhan Çavuş’un ‘Horon Zamanı’ konseriyle devam etti.

Geceye eşi Ümran Uysal ile katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kardeniz Bölgesi’ni temsil eden derneklere plaketlerini takdim etti.

Başkan Uysal, gecede “Bizim bu saadetimiz, mutluluğumuz, yan yana, can cana, komşu komşuya Muratpaşa’da kurduğumuz bu kardeşlik kültürü, bu dayanışma, bu birliktelik kültürü bütün Türkiye’ye bütün dünyaya örnek olsun” diye konuştu.

Ayşenur Kolivar konseriyle devam eden etkinlikte kent meydanında horonlar gece boyu devam etti. Başkan Uysal da horona katıldı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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