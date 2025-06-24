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Muratpaşa'da sanatla dolu yaz tatili

Muratpaşa'da sanatla dolu yaz tatili
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, 7-17 yaş aralığındaki çocuklar için yaz dönemine özel sanat kursları düzenliyor. Kurslar, gitar, bağlama, ukulele, bateri, yaratıcı drama ve halk oyunları branşlarında açılacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin çocuklar ve gençlere uzun yaz tatilini cep telefonu, tablet ve bilgisayar başında geçirmek yerine sanatla iç içe, sosyal ve üretken bir ortamda değerlendirme fırsatı sunan kursları için kayıtlar başladı. Kontenjanla sınırlı olan kurslara başvurular www.muratpasa-bld.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 4 Temmuz 2025.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunacak bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Sanatla büyüyen çocuklar, geleceğe daha güçlü ve özgüvenli adımlarla ilerler" mesajını verdi.

Kurslar, bu yıl gitar, bağlama, ukulele, bateri, yaratıcı drama ve halk oyunları branşlarında açılacak. Değirmenönü Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kurslara, 7-17 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler kayıt yaptırabilecek.  

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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