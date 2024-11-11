Mustafa Kemal Atatürk, Küçükçekmece'de minnet ve özlemle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal edişinin 86. yılında Küçükçekmece’de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı yanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ayrıca Küçükçekmece Belediye Binası girişlerine Atatürk köşesi yapılarak, anı defteri bırakıldı.

Bir dizi anma etkinliği düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09:05’te, Atakent, Sefaköy, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde siren sesi yayını yapıldı. Ardından Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü anma programına ise ilçe protokolü, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda; öğrenciler Atatürk için hazırladıkları şiirleri ve mektupları okudu, koro gösterisi düzenledi.

Film gösterimi ve konser düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğundan başlayarak milli mücadelenin lideri olmaya giden dönemini anlatan ‘Atatürk 1881-1919’ adlı filmin gösterimi yapıldı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gösterimi yapılan filme Küçükçekmeceliler yoğun ilgi gösterdi.

10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Küçükçekmeceli Kadınlar Korosu tarafından düzenlenen ‘Atatürk’ü Anma Konseri’yle son buldu. Ayrıca Küçükçekmece Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal’in vefatının 86. yıldönümü nedeniyle Atatürk ve şehitler anısına ilçe genelinde helva dağıtımı gerçekleştirildi.

10 Kasım dolayısıyla Küçükçekmece Gölü kano gösterisine sahne oldu

Küçükçekmece Gölü’nü Türk bayraklarıyla süsleyen kano sporcuları, bir saatlik bir gösteriyle Ata'yı andı. Anma programına 100'ü aşkın kano, yat ve kürek takımlarıyla sporcular katılım sağladı.