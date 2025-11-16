Öğrenciler ara tatilde ABB'nin Gelişim Programı'nda buluştu

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ara tatilde öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla “Öğrenci Adım Adım Gelişim Programı” düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 10-14 Kasım 2025 ara tatil döneminde öğrencilerin kişisel gelişimlerini sürdürmeleri amacıyla “Öğrenci Adım Adım Gelişim Programı” düzenledi. Yenimahalle Cemre Parkı’da hizmet veren Kişisel Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen program, lise öğrencileri ve mezun gençlerin katılımıyla iki gün boyunca çeşitli atölye çalışmaları ile etkinliklere sahne oldu.  

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Programın ilk gününde öğrenciler, uzman psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen “Bana İyi Gelen Renkler” sanat terapisi atölyesi ve “Motivasyon Haritası” grup etkinliğine katılarak, renklerin duygular üzerindeki etkisi, hedef belirleme ve kişisel motivasyon konularında uygulamalı çalışmalar yaptı. İkinci günde öğrenciler “Anahtarlık ve Bileklik” atölyesinde el becerilerini geliştirirken, program Rahmi Koç Müzesi gezisi ile devam etti.

ABB ARA TATİLDE DE ÖĞRENCİLERİN YANINDA

ABB Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitim Şube Müdürü Sevgi Karabulut, programla öğrencilerin ara tatilde de yanlarında olduklarını belirtti. Kişisel Gelişim Merkezi İdarecisi Psikolojik Danışman Kübra Hüyük ise etkinliklerin gençlerin farkındalık kazanmasına katkı sunduğunu ifade ederek, “‘Bana İyi Gelen Renkler’ sanat terapisi atölyemiz ve ‘Motivasyon Haritası’ grup etkinliğimizle sürecimiz devam ederken, ‘Anahtarlık, Bileklik’ atölyesi ile birlikte ‘Rahmi Koç Müzesi’ gezimizle sürecimiz sonlanacak. Etkinliğimiz boyunca uzman psikolog arkadaşlarımız, sürecimizde öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerine, kişisel farkındalıklarını kazanmalarına, öğretici ve eğitici bir ara tatil programı geçirmelerine olanak sağlayacak” dedi.

ÖĞRENCİLER YENİ BİLGİLERLE TANIŞTI

Program sonunda öğrenciler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Muhammed Efe Deniz: “Kendimizi sanatla nasıl bulabileceğimiz ve motivasyonun ne olduğu, kendimizi nasıl motive edebileceğimiz üzerine yeni şeyler öğrendik, öğrendiklerimizi tazeledik. Kişisel Gelişim Merkezi’mize teşekkür ediyorum. Gerçekleşen etkinlikte olduğu gibi, genel olarak da Kişisel Gelişim Merkezi’nin bize sağladığı eğitimler, ders çalışma olanakları bize çok fayda sağlıyor.”

-Elçin Küçük: “Birçok şeyin değiştiğini fark ettim kendimde, çalışma stilimde… Kendimde bir şeylerin farkına vardığımı düşünüyorum. Benim için mükemmel bir ortam. Buranın benim için faydası çok fazla diyebilirim. Burada karşılaştığımız genel hizmetin de kişisel yaşantımda çok büyük katkılarının olduğunu düşünüyorum.”

