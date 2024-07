Özgür Özel Balıkesir'de: ''Ahmet Akın'ın makam kahvesini içmeyi çoktan hak ettik''

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 74 yıl aradan sonra birinci parti oldukları Balıkesir’de halka ile buluşarak şükranlarını sundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı da makamında ziyaret eden Özgür Özel ''Ahmet Akın’ın kahvesini içmeyi çoktan hak ettik. 5 yıl gecikmeli de olsa Balıkesir halkının yüzde 51’inin teveccühüyle bu göreve gelmiş olmanızdan dolayı tebrik ediyorum.'' dedi.

74 yıl aradan sonra Balıkesir’de tarih yazarak rekor bir farkla Büyükşehir Belediyesi ile 15 ilçe belediyesini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir halkına şükran ve teşekkürlerini sunmaya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Genel Başkan Özgür Özel’i beraberinde; Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 25. ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm ile birlikte karşıladı. Otobüste; heyeti ve Başkan Ahmet Akın ile birlikte halkı selamlayarak şehir turu atan Genel Başkan Özgür Özel, oradan baba ocağı dediği CHP Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret ederek partilileriyle bir araya geldi. Hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde Balıkesir halkıyla buluşan Özgür Özel; ülke genelinde 47, Balıkesir genelinde 74 yıl aradan sonra CHP’yi birinci parti olma şerefine eriştirdikleri için şükranlarını sundu.

BALIKESİR; ADİL VE BAŞARILI HİZMETLERLE BULUŞACAK

Vatandaşların sevgi seliyle karşılanan Özgür Özel, sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a makamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Şeref Defteri’ni imzalayan Özgür Özel “İzmir’in işgalinin ardından direniş ateşini yakıp, 5 farklı kongreyi tertipleyen Kuvayı Milliye’nin sembol kenti Balıkesir’de, partimizi 74 yıl sonra yerel iktidara taşımamızın gururunu yaşıyorum. Düşmana hem ilk hem de son kurşunu atan Balıkesir’in yiğit evlatları, bu kahraman kenti Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu idaresi Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Ahmet Akın’a emanet etmiştir. Bereketli topraklarıyla; Ege ve Marmara’yı; mavi ile yeşili buluşturan Balıkesir’i adil ve başarılı hizmetlerle buluşturacağımıza olan inancımız tamdır.” ifadelerine yer verdi.

Balıkesir’de; milletvekilleri, il başkanlığı ve ilçe belediyeleriyle tam bir uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Ahmet Akın, CHP’yi Balıkesir’de iktidar yapmak için ellerin geleni yapacaklarını söyleyerek ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“HAZIRLANDIĞIMIZ VE HAK ETTİĞİMİZ BİR BAŞARIYDI”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Makamına gelerek Ahmet Akın’ın kahvesini içmeyi çoktan hak ettiklerini vurgulayan Genel Başkan Özgür Özel “5 yıl gecikmeli de olsa Balıkesir halkının yüzde 51’inin teveccühüyle bu göreve gelmiş olmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Ahmet Akın ile 9 yıl aralıksız görev yaptık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Uzun süredir hazırlandığımız ve hak ettiğimiz bir başarıydı bu. 100 günde yaptıklarını saydım. Türkiye’nin en çok borcu olan ilk 5 belediyesinden birini devralmasına rağmen azımsanmayacak derecede işler yapılmış. Altyapı çalışmalarında asfaltına, tarımsal sulamaya kadar son derece önemli işler yapılmış ve başlanmış.” ifadelerini kullanarak Başkan Ahmet Akın’ın başarılı bir gidişat sergilediğini belirtti.

‘YAKIN KART’ TANITILDI

Başkan Ahmet Akın, seçim vaatlerinden biri olan ‘Yakın Kart’ın 1 numaralı kartını Özgür Özel’e takdim etti. İhtiyaç sahibi vatandaşların kredi kartı gibi kolaylıkla kullanabileceği ‘Yakın Kart’ın tüm CHP’li belediyelerde uygulanacağını dile getiren Özgür Özel “Bizi çok güzel anlatıyor. Bu kartlar, Ekim-Kasım ayı gibi bu kartların bir yönü tüm belediyelerimizde aynı olacak bir yüzü de yerele özel tasarımını barındıracak. Yerel tasarımı tamamlanan ilk kartı çok başarılı bulduğumu söylemek isterim. Gerçek bir kredi kartı gibi internet alışverişlerinde de kullanılacak. Bu kart, Ahmet Akın’ın önceki belediyelere göre daha yakın çalışacağının bir ifadesi. Sorunları bitirmeyecek ama bir nebze hafifletecek. Bu kart, halk ile CHP arasında halkçı belediyecilik üzerinden bir köprü kuracak. Bu köprü de CHP’yi iktidara taşıyacak. Emeklinin, esnafın, çiftçinin, öğrencinin, asgari ücretlinin sorunları, CHP iktidarında çözülecek.” dedi.

İLK HEDEF SAHİPLENDİRMEK

Balıkesir’de “Sahipleniyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz” adında sokaktaki can dostların sahiplendirilmesiyle alakalı bir seferberlik başlattıklarını anlatan Başkan Ahmet Akın “2 barınağımızda; kedi ve köpek olarak 2 bin 500 can dostumuz var. İlk hedefimiz bunları sahiplendirmek. 5 günde 270 can dostumuzu sahiplendirdik. Bununla ilgili bir web sitesi de oluşturduk; https://candostlar.balikesir. bel.tr/ adında. Buradan büyük bir ilgi oldu. Sahiplenen vatandaşlarımıza; mama ve veterinerlik desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ İÇİN BALIKESİR’DEN KEDİ SAHİPLENECEKLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Barınaklarından bir kedi sahiplenmek istediklerini belirten Genel Başkan Özgür Özel “Az daha meclisten katliam kanunu çıkıyordu; CHP ve muhalefet partilerinin vekilleri sayesinde engellendi. Şimdi de örtülü katliam kanunu çıktı. Belediyelere yükümlülüğü veriyor para vermiyor, kaynak yaratmıyorlar. Yani gözün görmediği yerde kurtul ondan diyorlar. Bizim belediyelerimiz böyle bir iş yapmayacak. Halkımızın bize destek olması lazım. Bizim belediyelerimiz; toplayacak, kısırlaştıracak ve sahiplendirecek.” diye konuştu.