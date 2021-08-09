Pandemi sonrası dev bir kadro ilk kez Edremit’te

4. Edremit Kitap Fuarı 10 Ağustos Salı günü saat 18:00’de Edremit Altınkum Belediye Tesisleri’nde kapılarını kitapseverlere açıyor. 2017’den bu yana “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla yapılan fuar sekiz gün sürecek. 50’ye yakın yayınevinin ve 200’e yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekilinin katılacağı 4. Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos’ta sona erecek.

Pandemi sonrası ilk kez dev bir kadronun yan yana geldiği ve adeta bütün Türkiye’yi Edremit’te buluşturacak olan 4. Edremit Kitap Fuarı’nda Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Filiz Ali, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Nevzat Çelik, Sunay Akın gibi edebiyatçıların yanı sıra Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Serhan Asker, Sinan Meydan, Gürkan Hacır gibi birçok gazetecinin katılacağı fuarın açılışında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yer alacak.

Fuara katılacakların tam listesi şöyle:

Prof. Dr. Abdullah Soykan, Ahmet Akın (CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili), Ahmet Hür (Yazar), Ahmet Özdemir (Yazar), Ahmet Selçuk İlkan (Sanatçı, Yazar), Ahmet Tuncer Sümer (Yazar), Ahmet Ümit (Yazar), Prof. Dr. Ali Demirsoy, Ali Levent Üngör (Sinema Yönetmeni), Ali Mert Başarır (Yazar), Ali Rıza Türker (Yazar), Ali Yılmaz Diker (Edremit Ziraat Odası Başkanı), Alpaslan Durma (Şair), Arzu Armağan Akkanatlı (Yazar), Aslan Torun (Yazar), Aslıhan Ergin Ateş (Yazar), Ataol Behramoğlu (Şair), Atilla Güler (Yazar), Aynur Özdelibaş (Yazar), Ayşe Kulin (Yazar), Ayşegül Akay (Yazar), Prof. Dr. Aytuğ Atıcı (CHP Parti Okulu Sorumlusu), Aytunç Erkin (Gazeteci), Bağcan Töraydın (Yazar), Prof. Dr. Barış Doster, Barış İnce (Yazar), Barış Yarkadaş (Gazeteci), Berdan Ber (Yazar), Birsen Temir Saraç (Edremit Kent Konseyi Başkanı), Bülent Güldal (Yazar), Cebrail Sürücü (Yazar), Cemal Çağlı (Yazar), Cenk Yüksel (Yazar), Cevat Turan (Yazar), Damla Kardelen (Yazar), Deniz Zeyrek (Gazeteci), Dizdar Karaduman (Yazar), Doğan Soydan (Yazar), Dr. Mustafa Tan (Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi YK Başkanı), Emine Pişiren (Yazar), Ensar Aytekin (CHP Balıkesir Milletvekili), Erdal Yıldırım (Yazar), Eren Erdem (CHP PM Üyesi, Yazar), Erhan Öztürk (Gazeteci), Erkan Baş (TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili), Erkan Sevinç (Yazar), Ersin Bilge (Yazar), Esin Ulutaş (Yazar), Esma Bayraktar (Yazar), Faruk Koş (Şair), Fatih Altınbeyaz (Yazar), Fatma Gürel (Yazar), Fatma Zehra Köselay (Yazar), Fehmi Karaslan (Oyuncu), Fidan Ataselim (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu), Fikret Eroğlu (Yazar), Dr. Fikret Şahin (CHP Balıkesir Milletvekili), Filiz Ali (Yazar), Filiz Tosyalı (Yazar), Göksel Kara (Şair), Gönül Ünver (Yazar), Gülçin Yurdakul (Yazar), Gültekin Emre (Yazar), Gürbüz Karaelmas (Yazar), Gürkan Hacır (Gazeteci, Yazar), Hakan Ahmet Tunç (Yazar), Hakan Karabey (Yazar), Hakan Mengüç (Sanatçı, Yazar), Hakkı Gümüştaş (Yazar), Haldun Açıksözlü (Yazar), Haluk Çetin (Sanatçı, Yazar), Hatice Dökmen (Yazar), Hatice Şirin Uyanık (Yazar), Hatun Kuçcu (Yazar), Haydar Şahin (Şair), Hülya Ölçek Arlı (Yazar), Hüseyin Koca (Yazar), Hüseyin Sedat Özkök (Yazar), Işık Öğütçü (Yazar), Prof. Dr. İbrahim Kahveci, İhsan Eliaçık (Yazar), İlyas Salman (Oyuncu, Yazar), İnci Aral (Yazar), İsmail Sıkıcıkoğlu (Yazar), Kahraman Tazeoğlu (Yazar), Kamil Yavuz (Yazar), Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Kevser Akın (Yazar), Levent Göksu (Yazar), Leyla Şahin (Yazar), Mehmet Akdağoğlu (Yazar), Mehmet Bülent Sağlam (Yazar), Mehmet Tüm (Balıkesir 25-26 Dönem Milletvekili, Yazar), Mehmet Yılmaz (Yazar), Mehmet Yöndem (Yazar), Merdan Yanardağ (TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni), Mesut Şenol (Yazar), Metehan Demir (Gazeteci), Metin Soydeveli (Yazar), Mine Altan (Yazar), Muammer Keskin (Şişli Belediye Başkanı), Murat Açıl (İmranlı Belediye Başkanı), Murat Ağırel (Yazar, Gazeteci), Murat Bostancıoğlu (Kazdağları Müzesi Başkanı), Murat Bulut (Yazar), Murat Tayfur (Oyuncu), Mustafa Balbay (Yazar), Mustafa Cemil Kılıç (Yazar), Mustafa Özbey (Yazar), Mürüvet Atahan Aktuğ (Yazar), Nebil Özgentürk (Belegesel Yapımcısı, Gazeteci), Necdet Saraç (Yazar, Gazeteci), Necip Ürger (Yazar), Nesteren Davutoğlu (Medya Danışmanı), Nevzat Çelik (Şair), Nihat Çağlı (Yazar), Numan Kızıltan (Yazar), Nükhet Eren (Yazar), Onur Büyüktopçu (Oyuncu), Onur Özer Sungur (Yazar), Osman Çalışkan (Yazar), Ozan Bingöl (Vergi Uzmanı), Ozan Uslu (Şair), Ömer Güngör (Yazar), Ömer Kuloğlu (Yazar), Ömer Lütfi Balcan (Yazar), Öner Yağcı (Yazar), Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Dr. Özcan Yücel (Yazar), Özgür Özel (CHP Grup Sözcüsü, Milletvekili), Pelin Kurt (Oyuncu), Perihan Koca, Perihan Onat (Yazar), Recep Şahbaz (Yazar), Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı), Ruşen Gültekin (Avukat), Salih Zeki Tombak (Yazar), Saygı Öztürk (Gazeteci), Selman Hasan Arslan (Edremit Belediye Başkanı), Serhan Asker (Gazeteci, Yazar), Serpil Tuna (Yazar), Sevda Karaca (Yazar, Ekmek ve Gül Temsilcisi), Sevgi Balcı (Yazar), Sevil Bozkurt Yörükoğlu (Şair), Sevil Kar (Yazar), Sinan Kahyaoğlu (Yazar), Sinan Meydan (Yazar), Stratis Kytelis (Midilli Belediye Başkanı), Sunay Akın (Şair, Yazar, Müzeci), Şahin Karaman (Yazar), Şener Altun (Yazar), Şerdil Dara Odabaşı (Kadıköy Belediye Başkanı),Tarık Çelenk (Yazar), Taxiarchis Verros (Batı Lesvos Belediye Başkanı), Timur Soykan (Yazar), Tuğçe Akdoğan (Yazar), Tuncay Mollaveyisoğlu (Gazeteci), Turan Hançerli (Avcılar Belediye Başkanı), Turan Özbudak (Yazar), Uğur Dündar (Gazeteci), Ümit Uysal (Muratpaşa Belediye Başkanı), Ümit Zileli (Gazeteci), Ünal Özmen (Yazar), Vacip Örger (Yazar), Veli Dalbudak (Yazar), Veli Özdemir (Gazeteci), Yaşar Aksoy (Yazar), Yılmaz Bozan (Yazar), Yılmaz Nas (Yazar), Yunus Emre (CHP İstanbul Milletvekili, PM Üyesi, Yazar), Yusuf Akgül (Yazar), Yücel Yılmaz (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı), Yüksel Albayrak (Yazar), Zeki Hozer (Yazar), Zeki Saruhan (Yazar), Zeki Yılmaz (Yazar), Zeynep Özügenç (Şair).