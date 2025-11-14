SABANCI-ANKARA BULVARI KAVŞAĞI YONCA TİPİ DÜZENLEMEYLE YENİDEN HİZMETE AÇILDI

Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantısındaki sinyalize kavşak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) çalışmalarıyla kaldırılarak yerine yapılan yonca tipi kavşak düzenlemesi tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Sabancı Bulvarı ile Ankara Bulvarı’nın bağlantı noktasında bulunan sinyalize kavşak kaldırılarak yerine yonca tipi kavşak düzenlemesi yapıldı ve hizmete açıldı. Yeni kavşak düzenlemesiyle bölgede trafik akışı artık duraksamadan sağlanırken, sürücüler için daha hızlı ve güvenli ulaşım imkânı oluşturuldu.

IŞIKLARDA BEKLEME SÜRESİ ORTADAN KALKTI

Yeni varyant yollar sayesinde araç geçişleri artık sinyalizasyona ihtiyaç duyulmadan sağlanıyor. Böylece kavşakta yaşanan bekleme süreleri ortadan kalkarken, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz ilerlemesi hedefleniyor. Düzenlemeyle birlikte; Hacettepe Kavşağı ve Sabancı Bulvarı yönünden gelen sürücüler Etimesgut’a, Ankara Bulvarı’ndan gelen sürücüler ise Kızılay’a çok daha kolay ve kesintisiz şekilde ulaşabiliyor.