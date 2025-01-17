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Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Başkan Yeğin, Cengiz Topel İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılarak, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında başarı gösteren öğrencilere karnelerini teslim etti. Gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yeğin, "Bugün ilçemizde, ülke genelinde olduğu gibi yarıyıl tatilinin başlangıç günü. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Eğitim camiasının her bir ferdine emekleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Tatille birlikte Sancaktepe sahnesi, Dr. Kadir Topbaş, Mustafa Öncel ve Sarıgazi Kültür Merkezleri’nde ’Tiyatro Günleri’ etkinliğinin başlayacağını duyuran Başkan Alper Yeğin, “31 Ocak tarihine kadar tiyatro gösterileri düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın hem dinlenmesi hem eğlenmesi hem de kültürel etkinliklerden faydalanması için onları bu programlara davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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