  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Sancaktepe Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında 2026 Mali Yılı Bütçesi Kabul E

Sancaktepe Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında 2026 Mali Yılı Bütçesi Kabul E

Sancaktepe Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında 2026 Mali Yılı Bütçesi Kabul E
Güncelleme:

Sancaktepe Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı üçüncü oturumu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, “2026–2029 Yılı Stratejik Planı” ile “2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı” görüşülerek, 2026 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı öncesinde meclis üyelerine kapsamlı bir sunum yapan Başkan Alper Yeğin, Sancaktepe Belediyesi Stratejik Planı’nın vatandaş odaklı yönetim anlayışının en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
Başkan Yeğin konuşmasında şunları kaydetti:

“Sancaktepe Belediyesi Stratejik Planı’nın, vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışının yaygınlaşması ve hep birlikte yaşama kültürünün gelişimi açısından çok önemli olduğunun farkındayız.

Bu planı hazırlarken katılımcılık ve sahiplenmenin ulaşılabilir, gerçekçi bir stratejik plan üzerindeki rolünden yola çıktık.

Vatandaşlarımızla birlikte fikir alışverişinde bulunduğumuz bir çalıştay düzenleyerek, artan nüfusumuzla birlikte İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri haline gelen ilçemiz için komşularımızın görüş ve önerilerini dikkatle dinledik.

Sancaktepe’de yaşayan her vatandaşımızı; kültürden sanata, eğitimden spora, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda ülke ekonomisinin zorluklarına rağmen mağdur bırakmadan hizmetle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz.”

Sunumda hem Sancaktepe Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülecek projeler hakkında bilgi veren Başkan Yeğin, göreve geldikleri günden bu yana ilçede önemli adımlar attıklarını belirtti:

“31 Mart’ta göreve geldiğimiz günden bu yana, Sancaktepe’de halkımıza ne söz verdiysek, bir bir yerine getirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz.

Seçim beyannamemizi stratejik planımıza uyumlu hale getirmek amacıyla 19 mahallemizde toplantılar düzenledik.

Bu süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerinden vatandaşlarımıza kadar toplumun tüm kesimlerini dahil ettik. 18 ayda 61 projeyi hayata geçirdik.”

Başkan Yeğin, çevre ve eğitim alanındaki yatırımlara da özel vurgu yaptı:

“Göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,5 metrekareydi. Bunu 5 yıl içinde iki katına çıkaracağımızı söylemiştik.

Bugün, sadece 18 ayda Sancaktepe’ye 150 bin metrekare yeni yeşil ve spor alanı kazandırdık.250 bin metrekare olan park alanını 500 bin metrekareye çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor.Çocuk gelişim ve gençlik merkezlerimizde binlerce öğrencimiz eğitim alıyor.Geçtiğimiz yıl 1.100 öğrencimize 12.500 TL burs desteği sağladık.

Bu yıl ise, 20 Ekim’e kadar başvuruları sürecek olan yeni destek programıyla, üniversite kazanan ve Sancaktepe’de ikamet eden öğrencilerimize 18.000 TL eğitim desteği vereceğiz.”

Başkan Yeğin ayrıca, kamu yararı gözetilerek yapılan düzenlemelere değindi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana 3. şahıslara verilmiş 200 bin metrekare kamu alanını geri kazandırarak, Sancaktepe halkının kullanımına açtık.

Stratejik planımızın ve bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve kıymetli Sancaktepelilere teşekkür ediyorum.”

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyeleri 2026 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı.

Yapılan görüşmelerin ardından 10 milyar 220 milyon TL tutarındaki 2026 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

text-ad
Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Dolandırıcılara kaptırdığı 1 milyon TL'lik aracını 480 bin TL ödeyip geri aldı Dolandırıcılara kaptırdığı 1 milyon TL'lik aracını 480 bin TL ödeyip geri aldı Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı!
Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı!