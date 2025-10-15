Sancaktepe Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında 2026 Mali Yılı Bütçesi Kabul E

Sancaktepe Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı üçüncü oturumu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, “2026–2029 Yılı Stratejik Planı” ile “2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı” görüşülerek, 2026 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı öncesinde meclis üyelerine kapsamlı bir sunum yapan Başkan Alper Yeğin, Sancaktepe Belediyesi Stratejik Planı’nın vatandaş odaklı yönetim anlayışının en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Yeğin konuşmasında şunları kaydetti:

“Sancaktepe Belediyesi Stratejik Planı’nın, vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışının yaygınlaşması ve hep birlikte yaşama kültürünün gelişimi açısından çok önemli olduğunun farkındayız.

Bu planı hazırlarken katılımcılık ve sahiplenmenin ulaşılabilir, gerçekçi bir stratejik plan üzerindeki rolünden yola çıktık.

Vatandaşlarımızla birlikte fikir alışverişinde bulunduğumuz bir çalıştay düzenleyerek, artan nüfusumuzla birlikte İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri haline gelen ilçemiz için komşularımızın görüş ve önerilerini dikkatle dinledik.

Sancaktepe’de yaşayan her vatandaşımızı; kültürden sanata, eğitimden spora, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda ülke ekonomisinin zorluklarına rağmen mağdur bırakmadan hizmetle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz.”

Sunumda hem Sancaktepe Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülecek projeler hakkında bilgi veren Başkan Yeğin, göreve geldikleri günden bu yana ilçede önemli adımlar attıklarını belirtti:

“31 Mart’ta göreve geldiğimiz günden bu yana, Sancaktepe’de halkımıza ne söz verdiysek, bir bir yerine getirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz.

Seçim beyannamemizi stratejik planımıza uyumlu hale getirmek amacıyla 19 mahallemizde toplantılar düzenledik.

Bu süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerinden vatandaşlarımıza kadar toplumun tüm kesimlerini dahil ettik. 18 ayda 61 projeyi hayata geçirdik.”

Başkan Yeğin, çevre ve eğitim alanındaki yatırımlara da özel vurgu yaptı:

“Göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0,5 metrekareydi. Bunu 5 yıl içinde iki katına çıkaracağımızı söylemiştik.

Bugün, sadece 18 ayda Sancaktepe’ye 150 bin metrekare yeni yeşil ve spor alanı kazandırdık.250 bin metrekare olan park alanını 500 bin metrekareye çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor.Çocuk gelişim ve gençlik merkezlerimizde binlerce öğrencimiz eğitim alıyor.Geçtiğimiz yıl 1.100 öğrencimize 12.500 TL burs desteği sağladık.

Bu yıl ise, 20 Ekim’e kadar başvuruları sürecek olan yeni destek programıyla, üniversite kazanan ve Sancaktepe’de ikamet eden öğrencilerimize 18.000 TL eğitim desteği vereceğiz.”

Başkan Yeğin ayrıca, kamu yararı gözetilerek yapılan düzenlemelere değindi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana 3. şahıslara verilmiş 200 bin metrekare kamu alanını geri kazandırarak, Sancaktepe halkının kullanımına açtık.

Stratejik planımızın ve bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve kıymetli Sancaktepelilere teşekkür ediyorum.”

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyeleri 2026 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı.

Yapılan görüşmelerin ardından 10 milyar 220 milyon TL tutarındaki 2026 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.