Sancaktepe'ye 15 yeni eser

Sancaktepe'de yapımına başlanacak 15 projenin temel atma töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımıyla düzenlenen programda gerçekleştirildi.

Projelerin tamamlanmasıyla kreşlerden spor salonuna sosyal tesisten parklara kadar birçok alan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Sancaktepe Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanacak olan 15 proje için temel atma töreni gerçekleştirildi. Samandıra Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin,Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkaı Özgür Çelik,davetliler ile vatandaşlar katılım sağladı.

Proje çerçevesinde 3 Yuvamız Sancaktepe, 6 park, 1 aile sağlığı merkezi, 1 iletişim merkezi, 1 meydan projesi, 1 fitness salonu, 1 sosyal tesis ve Eyüp Sultan Spor Parkı vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşmada , Alper Yeğin'in iki kişiden birinin oyunu aldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu ilçe, 31 Mart günü birilerinin kaybettiğine inanamadığı, iki gün öncesinde 'İlk haberi Sancaktepe'den alacağım' diye meydanlardan söz aldığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağına hiç ihtimal vermediği bir ilçe. Ama bu ilçe, kurulduğu günden itibaren halka hizmet etmek için değil de bir takım alanları ranta açmak için adeta kente karşı suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş ve geleceği olan bir ilçenin geleceğini karartırcasına işler yapıldığından dolayı Sancaktepelilerin tedirgin olduğu bir ilçeydi. Her yeşil alan mı arsa olacak? Nefes alacak hiçbir yer mi kalmayacak? Hızla büyüyen, eskinin üç belde belediyesinden oluşan bu ilçe kısa sürede Anadolu yakasının Esenyurt'u mu olacak, her yer binalarla mı dolacak diye endişe ediliyordu. İşte liyakatine güvenilen, eğitimine güvenilen, vizyonuna güvenilen bir genç bu ilçenin geleceğini planlamak için, bu ilçeyi İstanbul'un Anadolu yakasının göz bebeği haline getirebilmek için sizler tarafından görevlendirildi. O günden bugüne arı gibi çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde aramızda birbirinden kıymetli, pırıl pırıl, her biri Alper Başkan gibi iki kişiden birinin oyunu almış, daha fazlasını almış belediye başkanlarımız burada. Tabii onların takım kaptanı, İstanbul'un iki dönemdir kaderini değiştiren, Türkiye'nin geleceğine umutla bakmasını sağlayan ismi Ekrem İmamoğlu aramızda. Daha geçen martta millete gittik, dedik ki 'Biz İstanbul'u böyle yönetiyoruz, Kadıköy'ü böyle yönetiyoruz, Ataşehir'i böyle yönetiyoruz. Sancaktepe'yi de böyle yöneteceğiz' dedik. İnsanlar oylarını verdiler ve Alper Başkan'ı göreve getirdiler. 'Biz İstanbul'u son 5 sene nasıl yönettiysek, ranta değil de halka hizmet ederek, israf yapmayıp oradan artırdığımız parayı İstanbul'daki insanların yoksulluğuna bir nebze olsun çare bulabilmek için ya da küçücük evladı olan annelerin ulaşımını ücretsiz yapmak için, çocuğa süt vermek için, okuldaki çocuğun beslenme çantasını doldurabilmek için hizmet ettik ve bundan sonra da hizmet etmek istiyoruz' dedik. İstanbullu düşündü ve Ekrem Başkana bir kez daha artan bir destekle görev verdi.

Bunun üstünden daha 8-9 ay geçti. Daha bir senesi olmadı ama bir anda Tayyip Bey'de bir hareketlenme başladı. 'Bu belediyelerin elini, kolunu bağlayalım. Hizmet edemez hale getirelim' diye her yola başvurdu. Bundan sonra da biraz önce Ekrem Başkan'ın da bahsettiği gibi daha da çirkinleşileceğini gösteriyorlar. Diyor ki 'Belediyeleri biraz daha silkeleyin.' Ekrem Başkan dedi ki 'Silkeleme, güreş meydanında olur.' Bizim Manisa'da bilhassa Akhisar ilçemiz, Türkiye'nin en çok zeytin ağacı olan, en bereketli topraklarından bir tanesidir. Silkeleme bizim orada da zeytin ağacında olur. O verimli zeytin ağacından aldığını alırsın. Son kalanlar da kalmasın diye silkelerler o ağacı. Tayyip Erdoğan'ın bilinçaltı şunu söylüyor. O da bir şeyi görüyor, ben de görüyorum.

Belediyelerimizin ilk 7-8 aylık performanslarını ölçtürdük. Türkiye kendi çapında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin memnuniyet oranı ortalama yüzde 58. Yani tek bir belediye olsa vatandaşa sorduğunuzda yüzde 58 oyla yeniden seçilecek. Biz görüyoruz bunu, gurur duyuyoruz. Tayyip Bey'in de 'Demek ki vatandaşıma iyi hizmet ediliyor' deyip, mutlu olması gerekirken ama o hasetlik yapıyor, kıskançlık yapıyor. O bu başarının bize yeni seçim başarıları, yeni 31 Martlar ve iktidar getireceğini görüyor. O yüzden de talimatlar yağdırıyor.” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada İsrafın önüne geçen, tasarruf anlayışla hizmet üreten, hizmeti de vatandaşın ihtiyaçlarına göre düzenleyen bir anlayışla yol yürüdüklerini belirterek “iktidarın tüm engelleme çabalarına rağmen; metrolardan kreşlere, Kent Lokantalarından Bölgesel İstihdam Ofislerine, altyapı çalışmalarından çevre yatırımlarına kadar birçok konuda başarılı çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Yapımına 2017 yılında başlanan, ancak yüzde 2 ilerleme seviyesindeyken yapımı, önceki İBB yönetimi tarafından durdurulan Çekmeköy- Sancaktepe Sultanbeyli metro hattını, finansmanını sağlayarak büyük oranda tamamladıklarını belirten İmamoğlu, Allah'a şükürler olsun ki, Çekmeköy-Sancaktepe arasını sizlerin hizmetinize açtık. 'Hayırlı uğurlu olsun' dedik. İşte bu yönetim disiplininin olmadığı, israfın ve bu disiplinle beraber iş akışının planlanmadığı bir düzenden, işi iyi planlayan, finansmanını tasarlayan, ona göre süreç yöneten, erdemli ve ahlaklı anlayışla bu ve buna benzer işleri başararak, gerçekten İstanbul'un tarihinde olmayan güçlü bir beş yılı, tam 65 kilometre metro hattını İstanbul'un tamamına hediye etmenin de gururunu yaşıyoruz. Sultanbeyli olan bağlantısını da inşallah önümüzdeki sene sonu hep birlikte açacağız" şeklinde konuştu.

"KENDİ İÇİNDE SOSYAL ADALETİ SAĞLAYAMAYAN BİR ÜLKE, GELECEĞE ASLA GÜVENLE BAKAMAZ"

"Lütuf yapar gibi, bazen bir imzayı bile bizden esirgeyen devleti yöneten aklın ve onun temsilcilerinin, günü geldiğinde Türkiye genelinde de bu yaptıkları ayırmacılığı, bu yaptıkları ayrıştırmayı, partizanlıkla ilgili bu süreçlerle alakalı vatandaşımızın bugünün iktidarına gereken dersi vereceğinden hiç şüphem yok; aynen İstanbul'daki gibi" diyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi: "Kendi içinde sosyal adaleti sağlayamayan bir ülke, geleceğe asla güvenle bakamaz. Milletin fertleri arasında, sahip oldukları gelir ve imkânlar açısından büyük uçurumlar varsa, çalışan emekçiler karşılığını alamıyorsa, belirli bir partiye, belirli bir inanç, köken ya da sosyal kimliğe sahip olmak vatandaşları devlet karşısında farklı konumları oturtuyorsa, o ülke huzur bulmaz, büyüyemez, güçlenemez. Yanlış ve kötü niyetli ekonomi politikalarıyla bu ülkeyi fakirleştiren, sosyal adaleti yerle bir eden iktidara karşı, halkın yanında duran, halkçı belediyeler, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, yani bizler varız. O bakımdan gurur duyuyoruz bütün arkadaşlarımla. Tam da böylesi bir süreçte işte onun için Halk Süt dağıtıyoruz. Onun için Halk Ekmek'le, onun için yüz binlerce annenin cebine Anne Kart koyarak, emekliye pazar desteği vererek, üniversite öğrencilerine dağıttığımız bursları gözümüzü kırpmadan milletin parasını millete vererek, Allah'ın izniyle vatandaşlarımızın bu zor günlerinde yanında olmaya hem siyasi anlayışımızı hem milletimize layık olma bilincini asla terk etmeyeceğimizi buradan, bütün Türkiye'ye duyuruyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki, bir partinin ya da bir avuç insanın değil, halkın belediyeleriyiz, halkın yöneticileriyiz. Gücümüzü sadece halktan, elbette ki haktan alırız"

"İKTİDARIN TAHAMMÜL EDEMEDİĞİ GERÇEK BUDUR"

"İşte iktidarın da tahammül edemediği gerçek budur. Bakın; onun için seçimden sonra soruşturmalar, davalar, kayyumlar vesaire vesaire… Kreşi kapatma çabaları, hizmetlerimizi engelleme çabaları… Yok efendim, 'Silkeleyin bu belediyeleri!' Allah aşkına, burası güreş meydanı mı da birbirimizi silkeleyeceğiz? Allah aşkına, Allah akıl versin. Hani bir insan ne der? 'Git belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim' der. Akla bak! Silkeleyin belediyeleri! Hadi gel de silkele o zaman! Böyle bir şey olur mu? Devletin kurumlarına, devletin yöneticilerine böyle bir şey denir mi, böyle bir şey söylenir mi Allah aşkına? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben, bir başka partinin belediye başkanını elini sıktığımda mutlu oluyorum. TBB olarak herkese ulaşmanın gayreti içerisindeyim. Biz, siyasi ayrım yapmıyoruz ki. O bakımdan ben buradan duyuruyorum: Partinin kurumlarını da ülkenin kurumlarını da ülkenin kurallarını da altüst eden bu anlayıştan acilen kurtulmamız lazım. Bu anlayışın olduğu yerde ekonomi de iyi olmaz, insanların huzuru da iyi olmaz. Bir kere siyasi rakiplerle güreş tutmak için değil… Bakanlar partinizin değil, bakanlar milletin bakanı. Bakanlar, millete ait olan bakanlıkları yönetiyor. Aynı İstanbul'u yöneten Ekrem İmamoğlu 16 milyona sorumlu olduğu gibi, aynen Alper Yeğin Başkanımızın 550 bin Sancaktepeli'ye sorumlu olduğu gibi. Yani biz, 'İstanbul'da silkeleyin' diyen anlayışın evlatlarını da torunlarına da hizmet ediyoruz. Gururla da ediyoruz. Bu nasıl bir akıl?"

"17'Sİ BİR, EKREM İMAMOĞLU TEK"

"31 Mart seçimleri öncesi bile ne yaptılar? 17 bakanla İstanbul'da seçim çalışması yaptılar. Öyle değil mi? Yani 17'si bir, Ekrem İmamoğlu tek! Neymiş? Sayın Cumhurbaşkanı'nın adayına seçim kazandıracaklarmış! Ne oldu? Gene milletin dediği oldu, öyle değil mi? Demokrasi, insanlığın insanca yaşaması için nimettir. Onun için bu ülkede, Cumhuriyetin ve demokrasinin bize verdiği o gücü daha da güçlendirerek, ayağa kaldırmanın sorumluğu 86 milyon yurttaşımızda. Cumhuriyetin ve demokrasisinin, Cumhuriyetin kuruluş değerlerinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği o evrensel değerlerin hiçbirisinin aşağı inmesi değil, daha yukarıya tırmanması için sonsuz mücadele vereceğiz. Bu yoldan asla sapmayacağız. Bizim derdimiz bu. Bizi engellemeye çalışsalar da işte bugün Sancaktepe'deki sevgili kardeşim Alper Yeğin'in temel atma törenindeyiz. Başladığı eserlerin geldiği seviyeleri gördük. İcraatçı ve halkçı yönetim anlayışımızın Sancaktepe'de yükselmesinden büyük gurur duyuyorum. Yeter ki sizler, size ait olan belediyeyi ve onun yöneticilerini desteklemekten vazgeçmeyin. Partizanlığı unutun, iyi iş yapanı alkışlayın. Kötü iş yapanı uyarın, iyi iş yapanın yanında olun. Sancaktepe sizindir, İstanbul sizindir, Türkiye sizindir. Sancaktepe, 550 bin Sancaktepelinindir. İstanbul, 16 milyon İstanbullunundur. Türkiye, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarınındır. Bu kadar net. O bakımdan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun sevgili başkanımızın. Başlattığı işleri Allah tamamına erdirsin. İnşallah hep birlikte açılışlarını yapar, milletimizle birlikte içinde gezeriz.

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'nin farklı mahallelerinde hayata geçirilecek projelerin detaylarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Yeğin, "Sancaktepe'de 31 Mart'ta bir şeyler oldu ve ondan sonra bizler de gece gündüz çalışıp halkımızın verdiği karar karşısında mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz .Uzun bir yoldan geldik, uzun bir zaman geçti, heyecanımız var. Ekrem Başkanımızın dediği gibi 'yolumuz uzun'. Sancaktepe, Türkiye'de değişimin mesajını veren bir yer. 'Değişmez burası, alınmaz burası' dediler ve Sancaktepe halkı başardı. Biz de halkımıza gece gündüz hizmet ediyoruz. Temmuz ayında 20 projenin temelini atmıştık. Bu 20 projenin içerisindeki birçok projeyi tamamladık. Kreşlerimizin kaba inşaatları tamamlanmış durumda. 3 ayrı mahallemizde mahalle evleri yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımıza devretmek üzere semt sağlık ocakları yapıyoruz. Kütüphaneler yapıyoruz. Yeni parklar yapıyoruz ve tüm bunlara yenilerini ekliyoruz" dedi.

"Bugün de yeni 15 projenin temelini atmak için buradayız" diye devam eden Başkan Yeğin, "Bu projede 3 yeni kreşimiz var. Her mahallede en az bir kreş yapacağımızı söylemiştik. Şu an 8 kreşimiz öğrencilerimize hizmet veriyor. Yeni projelerde önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişmiş olacak. Yeni sağlık ocağına ihtiyacımız vardı onun da temelini atacağız. Atatürk Mahallesi'ne bir spor merkezi kazandırıyoruz. Veysel Karani Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik bir alanda spor parkı yapıyoruz. Eyüp Sultan Mahallemizde 10 bin metrekarelik alanda Sancaktepe'nin en güzel spor parkını çok yakında sizlere kazandıracağız. Atatürk Parkı'nın içinde birazdan bir sosyal tesisin temelini hep birlikte atacağız. Samandıra'da eski belediye binasının olduğu yerde çok güzel bir meydan parkı yapıyoruz. Yine Fatih Mahallemizde bir park projesinin temelini atacağız. Paşaköy Mahallemizde 77 bin metrekarelik bir alanda tarım parkı projesinin temellerini atıp çok yakın zamanda inşaat çalışmalarını tamamlayacağız. Sancaktepeliler daha fazlasını hak ediyor. Büyükşehir belediye başkanımıza sizlerin huzurunda buradan teşekkür ediyorum. İstanbul'da en çok kreş Sancaktepe'ye yapıldı. Üsküdar-Sancaktepe metromuz yapıldı. 2.etabı olan Sultanbeyli çok yakın zamanda açılacak. Yenidoğan- Kadıköy metrosunun da çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.