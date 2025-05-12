Sarıyer Belediyesi girişimiyle ''Plastiksiz İstanbul Dereleri'' projesi başladı

Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Birimi girişimi ve İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği koordinasyonunda Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sürdürülebilirlik İçin Plastiksiz İstanbul Dereleri” başlıklı proje, Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı çevresindeki plastik kirlilik sorununu ele almak üzere sahaya indi.

İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği (İBBB) koordinasyonunda, Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Birimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi gibi önemli paydaşların katılımıyla yürütülen Avrupa destekli “Plastiksiz İstanbul Dereleri” projesi başladı. Sarıyer başta olmak üzere İstanbul’daki tüm derelerin korunması amacıyla başlayan proje kapsamında Demirciköy ve Kilyos’ta bulunan derelerden ilk numuneler alındı. Saha çalışmasına bizzat katılan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

M. OKTAY AKSU: “BOĞAZ’A VE DERELERE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Plastiksiz İstanbul Dereleri’ başlıklı AB destekli projemiz kapsamında, Demirciköy ve Kilyos’taki derelerimizden bugün numunelerimizi aldık. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Meriç Albay ve ekibiyle birlikte, Sarıyer derelerinde plastik kirliliği ve biyoçeşitlilik üzerine önemli bir saha çalışması gerçekleştirdik. Hedefimiz; İstanbul’un en değerli su kaynaklarında makro ve mikroplastik kirliliği önlemek ve biyoçeşitliliği korumak. Boğaz’a, derelere ve denizimize sahip çıkacağız. Sürdürülebilir bir gelecek için el ele verdik. Bugün Demirciköy’den alınan numuneler inceleyecek olan hocalarımız bu konuda araştırmaları yapacak ve ne tür önlemler alınması konusunda çalışmaları geliştirecekler. Geçen yıl şu anda numune aldığımız deremizde balık yoktu. Bu yıl balık olduğunu gördük. Bu da bizleri mutlu etti. Derelerimizdeki kirliliğin önlenmesi konusunda vatandaşlarımızdan da gerekli duyarlılığı beklediğimizi bir kez daha buradan belirtmek istiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İREM KÖSE: “DERELERİ KORUMAK DENİZİ KORUMAKTIR”

Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Birimi Sorumlusu İrem Köse ise proje ile ilgili “Sarıyer’in dereleri doğrudan Marmara Denizi’ne ve İstanbul Boğazı’na açılıyor. Bu nedenle derelerimizdeki plastik atıklar yalnızca yerel değil, bölgesel bir çevre tehdidi oluşturuyor. Projemiz sayesinde makro ve mikroplastiklerin önlenmesi, erken safhada toplama sistemleriyle mümkün olacak. Aynı zamanda vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak için eğitim ve kıyı temizliği etkinlikleri planlıyoruz. Dereleri korumak aslında denizi ve tüm deniz yaşamını korumaktır.” dedi.

AB INSPIRE MODELİ UYGULANIYOR

INSPIRE metodolojisine dayanan proje; dere ağızlarında atık bariyerleri kurulmasını, kıyı temizlikleri, okul atölyeleri ve vatandaşların bilinçlendirilmesi ve katılımcılığı etkinliklerini içeriyor. Ayrıca projede elde edilen bulgular, Avrupa Birliği’nin Modüler Ana Planı ile uyumlu hale getirilerek sürdürülebilir şehircilik politikalarına katkı sağlayacak. 100.000 Euro bütçeli proje, hem Sarıyer özelinde hem de İstanbul genelinde çevre bilincini yükseltmeyi ve uzun vadeli bir plastik kirliliği ile mücadele stratejisi oluşturmayı hedefliyor.