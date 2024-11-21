Sarıyer Belediyesi’nden büyük vefa

Sarıyer Belediyesi, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla ömrünü ülkemizde balıkçılık kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara adayan Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig için anma töreni düzenledi.

Cumhuriyetin ilanından sonra 31 Mayıs 1933 yılında hayata geçen Üniversite Reformu çerçevesinde 1937 yılında Almanya’daki devlet memurluğu görevinden istifa ederek İÜ Fen Fakültesi Zooloji Enstitüsüne profesör ve direktör olarak atanan Türkiye’de balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Curt Kosswig, Aşiyan Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı.

“BİLİM İNSANI KOSSWİG’E MİNNETTARIZ”

Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği anma törenine Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.Nuray Erkan Özden yanı sıra üniversitenin öğretim görevlileri, İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ecevit Yılmaz, Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat ile Kosswig’in sevenleri ve dostları katıldı. Anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, “Bilindiği üzere Cumhuriyet’in kuruluşundan hemen sonra doktoru, hemşiresi, eczacısı, diş hekimi olmayan bir ülkede üniversite reformu yaparak Sayın Kosswig gibi değerli bilim insanlarını ülkemize getirmenin yollarını açan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin geleceğine hizmet eden tüm bilim insanlarına minnettarız. Sadece balıkçılık değil ülkemizin canlı çeşitliliğine yaptığı katkıları ve Manyas Kuşgölü Milli Parkı’nın kurucusu sayın Kosswig, ilçemizin sosyal, ekonomik ve kültürel simgesi olan balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik önemli çalışmalar yapmıştır. Hayata veda etmeden bıraktığı vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı’nda bulunan kabri başında andığımız Türkiye aşığı bilim insanı Sayın Kosswig’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyoruz.” dedi.

İÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Nuran Erkan Özden ise yaptığı konuşmasında Cumhuriyet’in ilanından sonra hayata geçen üniversite reformu ile birlikte ülkemize gelen bilim insanlarından biri olan Curt Kosswig’in ömrünü balıkçılık kaynakları korunmasına yönelik çalışmalara adadığı ifade ederek, “Sayın Kosswig’i saygıyla anıyoruz” dedi.

Prof. Curt Kosswig hakkında kısa bilgi;1 Ekim 1937 tarihinde kendi isteği ile Almanya’da devlet memurluğundan istifa etmiş ve 31 Mayıs 1933 Üniversite Reformu çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Enstitüsüne zooloji Profesörü ve Enstitü Direktörü olarak atanmıştır. 1951 yılından itibaren de Baltalimanı Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü yöneticiliği görevini üstlenmiştir. Balıklarda poligenik cinsiyet tayini, Türkiye tatlı su ve deniz balıklarının sistematiği gibi çalışmalar yürütmüştür. 29 Mart 1982 tarihinde Hamburg şehrinde ölen Kosswig’in cenazesi vasiyeti üzerine İstanbul’a getirilmiş; 8 Nisan 1982 günü Üniversite Merkez binada kendisi için bir tören düzenlendikten sonra Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.