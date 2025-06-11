Sarıyer Çevre Şenliği'ne çocuk ve gençlerden yoğun ilgi

Sarıyer Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sarıyer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sarıyer Çevre Şenliği’nde çocuklar ve yetişkinler çevre bilinciyle dolu keyifli bir gün geçirdi.

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda 1972 yılında alınan bir kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla her yıl ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan bu önemli gün için Sarıyer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün düzenlediği Sarıyer Çevre Şenliği, Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlendi.



Sarıyer Belediyesi, Kokopelli Şehirde, Çevko Vakfı, Exitcom Recycling, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü, Türk Alman Üniversitesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Edessa İç ve Dış Tic. A.Ş, Petra Atık Yönetimi A. Ş iş birliği ile düzenlenen Sarıyer Çevre Şenliği, çevre konusunda uzmanların ve akademisyenlerin söyleşileri, müzik şöleni, çevre bilincini geliştiren eğitim atölyeleriyle şenliğe katılanlara coşkulu bir gün yaşattı. Sarıyer Çevre Şenliği’ne Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcıları Nizamettin Günel, Osman Demir, birim müdürleri, İÜ Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Uzman Doktor M.Baran İnci ile Sarıyer’de bulunan ilk, orta ve lise öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Prof. Dr. Tolunay, yaptığı konuşmasında özellikle ülkemiz ve tüm dünyayı bekleyen kuraklık tehlikesine karşı su başta olmak üzere doğal kaynaklarımızın doğru ve etkin şekilde kullanılmasının yollarını anlatırken, M.Baran İnci ise, “Tek Sağlık Kavramı Perspektifinden İklim Değişikliği” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

BAŞKAN AKSU; ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİM VE DAYANIŞMAYLA SAĞLANABİLİR

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu ise günün anlam ve önemini vurguladığı konuşmasında çevre temizliği konusunda tüm Sarıyerli komşularına çağrıda bulundu. Başkan Aksu, sahil şeritleri başta olmak üzere karşılaştıkları kirlilikten ve özellikle sigara izmaritleri, plastik şişeler gibi atıkların çevreye verdiği ciddi zararlara değindiği konuşmasında şunları söyledi: Sabahın erken saatlerinde temizlik ekiplerimiz ilçemizin her köşesini temizlemek üzere harekete geçiyor. İlçemizin temizliği ve vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ancak sadece bizlerin görevini yapması yeterli değil. Tüm komşularımıza buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Unutmayalım bir cam şişle dört bin yıl, bir pet şişe dört yüz yıl doğada kalıyor. Çöplerimizi yerlere atmayalım. Hem bugünü hem de yarın için gelecek kuşaklara iyi bir çevre bırakmak hepimizin temel görevidir. Hava kirliliği, su başta olmak üzere doğal kaynaklarımızın yok alma tehlikesiyle karşı karşıya kalması bizleri gelecek için kaygılandırıyor. Bugün şenliğimize katılan tüm çocuklarımızdan ve gençlerimizden isteğim burada öğrendiklerini çevrelerindeki herkese anlatmalarıdır. Eğitimle, bilinçle ve dayanışmayla doğamızı daha yaşanabilir, daha temiz ve uzun ömürlü hale getirebiliriz” diye konuştu.

“BİR AĞACI DİKEMİYORSAK, EN AZINDAN BİR AĞACI KORUYALIM”

Konuşmasında önümüzdeki hafta tatile girecek olan öğrencilere seslenen Başkan Aksu, “Yaz tatilinde bol bol dinlenin ama mutlaka kitap okuyun. Sevdiğiniz türde olsun, bilim, macera ya da klasik fark etmez. Yeter ki okuyun” dedi. Başkan Aksu, doğaya katkı sağlayacak küçük adımların bile büyük değişimlere yol açacağı vurgulayarak, “Eğer bir ağaç dikemiyorsak, en azından bir ağacı koruyalım. Plastik tüketimini azaltalım, farkındalığımızı arttıralım. Doğanın insana değil, insanın doğaya muhtaç olduğunu unutmayalım” dedi.

ŞENLİĞE KATILANLARA ÇAM FİDANI HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından öğrenciler ve etkinlikteki katılımcılarla, doğa temalı atölyeleri gezen Başkan Aksu, burada uzmanlardan çevre eğitimi alanlarla bir süre sohbet etti. Müzik dinletileriyle eğlenceli anların yaşandığı Sarıyer Çevre Şenliği’nde çocuklara özel hediyelerin yanı sıra çam fidanı dağıtılırken, ailelere de geri dönüşüm konusunda bilgilendirici broşürler sunuldu.