Sarıyer'de kadın girişimciliğine ortak akıl vurgusu

Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Girişimci Kadın Kooperatifi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde “Kadın Girişimciliğinde Dayanışma ve Büyüme” başlığıyla bir panel gerçekleştirdi.

Sarıyer Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde, kadın girişimciliğinin dayanışma ve büyümesini ele aldı. Alanında uzman konukların konuşmacı olarak katıldığı panelde konuşan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sergül Doğan, kadın kooperatiflerini desteklemeye ve iş birliği imkanlarını genişletmeye yönelik yürüttükleri çalışmaları özetleyerek, “Çalışmalarımızı, kadın emeği birleştiğinde ortaya çıkacak dayanışma ve gücün bizleri ileriye taşıyacağına inanarak hayata geçiriyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ POZİTİF AYRIMCILIĞIN ÖTESİNDE GERÇEK EŞİTLİK”

Doğan konuşmasında, Mikro kredi şubesinin, kadın üreticilerin yerel ekonomiye katılımını hızlandıran önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Bir kadının diğer kadının eline dokunmasıyla başlayan dayanışma, emekle büyüyor ve paylaşmayla çoğalıyor” dedi. Doğan, panelde özellikle kadınların ürettikleri ürünleri satabilecekleri yeni alanlar oluşturmaya öncelik verdiklerini, dijital pazar yeri kurulması projesinden de bahsederek, “Bu sayede hem yerel üretim güçlenecek hem de Sarıyer’in ekonomik hayatında kadınların rolü daha görünür olacak. Bizler pozitif ayrımcılığın ötesinde gerçek eşitliği hedefliyoruz” dedi.

“ORTAK AKIL VE DAYANIŞMAYLA DAHA BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ”

Düzenlenen panele, Erguvan Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurul Üyesi Merve Demirbaş, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’ndan Berrin Yenice, Sarıyer Girişimci Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nebahat İmamoğlu ve Potlaç Kadın Kooperatifi Kurucu Ortağı Özlem Bilgili gibi önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldı. Panelde, mikrokredi süreçleri, kooperatiflerin ortak çalışmalarına dair planlar, dijital pazar yerinin nasıl işleyeceği gibi konular ele alındı. Yerel yönetim ve kadın girişimciliğinin işbirliğinin nasıl sağlanabileceği yönünde geçmişten bugüne örneklerin de katılımcılara aktarıldığı panelin soru cevap bölümünde ise konukların merak ettiği konular konuşmacılar tarafından yanıtlandı. Sarıyer Belediye Başkanı Sergül Doğan, panelin kapanışında tüm katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ederek, “Ortak akılla ve dayanışmayla daha büyük adımlar atacağız” mesajını verdi.