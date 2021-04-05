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  4. Sarıyer'de Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi

Sarıyer'de Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi

Meclis ihtisas komisyon üyeleri seçimlerinin yapıldığı, Sarıyer Belediye Meclisi Nisan ayı 1. oturumu Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda, meclis başkan vekilliğini yürüten Hüseyin Coşkun, yeniden 1. Başkan vekili seçildi.

Sarıyer Belediyesi nisan ayı 1. oturumu gerçekleşti. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen mecliste, 1. ve 2. Başkan Vekili, Meclis Divan Katipleri, Belediye Encümen Üyeliği, Meclis İhtisas Komisyonlarının seçimlerinin yanı sıra 2020 yılı faaliyet raporunun başkanlık teklifi de görüşüldü. Bir yıllık meclis ihtisas komisyon üyeleri seçimlerinin büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilirken “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

İŞTE YENİ MECLİS İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ

İMAR KOMİSYONU

Nizamettin Günel
Özkan Sucu
Halil Bozkurt
Hüseyin Coşgun
Saim Kadıoğlu

BÜTÇE KOMİSYONU

Ayhan Gedik
Hayrettin Dereli
Ünal Cıvak
Ergin Durdu
Verda Yiğit

HUKUK KOMİSYONU

Melendiz Dalyan İzgi
Ali İhsan Özdemir
Halim Serdar Sarıoğlu
Serkan Kaya
Salim Kain

TARİFE KOMİSYONU

Nazmi Kabiloğlu
Meltem Yücel Pir
Nadir Günday
Salim Kain
Ali Yaman

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Hüseyin Coşkun
Memet Yıldız
Görkem Kurşun
Abdullah Günaylı
Hasan Demiralp

GECEKONDU VE MÜLKİYET SORUNLARINI ARAŞTIRMA İNCELEME KOMİSYONU

Halil Bozkurt
Nazmi Kabiloğlu
Nizamettin Günel
Hüseyin Coşgun
Saim Kadıoğlu

GENÇLİK SPOR VE OLİMPİYAT KOMİSYONU

Görkem Kurşun
Ayhan Gedik
Vedat Taylan Yıldız
Altay Unan
Mehmet Delihasan

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU

Mustafa Balcı
Vedat Taylan Yıldız
Özkan Sucu
Hasan Demiralp
Ali Yaman

KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU

Nihal Yeşilbaş
Gülbin Yüce
İrfan Sandıkçı
Şeref Özalp
Altay Unan

KADIN VE AİLE KOMİSYONU

Gülbin Yüce
Meltem Yücel Pir
Nihal Yeşilbaş
Yıldız Didem Aykut
Verda Yiğit

TARIM HAYVANCILIK BALKIÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYONU

Mustafa Balcı
Mehmet Yıldız
Ali Görgülüer
Şeref Özalp
Ergin Durdu

ENGELSİZ YAŞAM VE ARAŞTIRMA İNCELEME KOMİSYONU

Hayrettin Dereli
İrfan Sandıkçı
Ersin Şahin
Abdullah Günaylı
Tolga Savun

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Melendiz Dalyan İzgi
Gülbin Yüce
Ayşen Ağma
Ünal Civak
Mehmet Yıldız

ENCÜMEN ÜYELERİ

Ayşen Ağma
Ersin Şahin
Ali Görgülüer

Etiketler sarıyer belediyesi sarıyer şükrü genç
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