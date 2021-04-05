Sarıyer'de Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi

Meclis ihtisas komisyon üyeleri seçimlerinin yapıldığı, Sarıyer Belediye Meclisi Nisan ayı 1. oturumu Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda, meclis başkan vekilliğini yürüten Hüseyin Coşkun, yeniden 1. Başkan vekili seçildi.

Sarıyer Belediyesi nisan ayı 1. oturumu gerçekleşti. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen mecliste, 1. ve 2. Başkan Vekili, Meclis Divan Katipleri, Belediye Encümen Üyeliği, Meclis İhtisas Komisyonlarının seçimlerinin yanı sıra 2020 yılı faaliyet raporunun başkanlık teklifi de görüşüldü. Bir yıllık meclis ihtisas komisyon üyeleri seçimlerinin büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilirken “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

İŞTE YENİ MECLİS İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ

İMAR KOMİSYONU

Nizamettin Günel

Özkan Sucu

Halil Bozkurt

Hüseyin Coşgun

Saim Kadıoğlu

BÜTÇE KOMİSYONU

Ayhan Gedik

Hayrettin Dereli

Ünal Cıvak

Ergin Durdu

Verda Yiğit

HUKUK KOMİSYONU

Melendiz Dalyan İzgi

Ali İhsan Özdemir

Halim Serdar Sarıoğlu

Serkan Kaya

Salim Kain

TARİFE KOMİSYONU

Nazmi Kabiloğlu

Meltem Yücel Pir

Nadir Günday

Salim Kain

Ali Yaman

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Hüseyin Coşkun

Memet Yıldız

Görkem Kurşun

Abdullah Günaylı

Hasan Demiralp

GECEKONDU VE MÜLKİYET SORUNLARINI ARAŞTIRMA İNCELEME KOMİSYONU

Halil Bozkurt

Nazmi Kabiloğlu

Nizamettin Günel

Hüseyin Coşgun

Saim Kadıoğlu

GENÇLİK SPOR VE OLİMPİYAT KOMİSYONU

Görkem Kurşun

Ayhan Gedik

Vedat Taylan Yıldız

Altay Unan

Mehmet Delihasan

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU

Mustafa Balcı

Vedat Taylan Yıldız

Özkan Sucu

Hasan Demiralp

Ali Yaman

KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU

Nihal Yeşilbaş

Gülbin Yüce

İrfan Sandıkçı

Şeref Özalp

Altay Unan

KADIN VE AİLE KOMİSYONU

Gülbin Yüce

Meltem Yücel Pir

Nihal Yeşilbaş

Yıldız Didem Aykut

Verda Yiğit

TARIM HAYVANCILIK BALKIÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYONU

Mustafa Balcı

Mehmet Yıldız

Ali Görgülüer

Şeref Özalp

Ergin Durdu

ENGELSİZ YAŞAM VE ARAŞTIRMA İNCELEME KOMİSYONU

Hayrettin Dereli

İrfan Sandıkçı

Ersin Şahin

Abdullah Günaylı

Tolga Savun

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Melendiz Dalyan İzgi

Gülbin Yüce

Ayşen Ağma

Ünal Civak

Mehmet Yıldız

ENCÜMEN ÜYELERİ

Ayşen Ağma

Ersin Şahin

Ali Görgülüer