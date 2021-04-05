Sarıyer'de Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi
Meclis ihtisas komisyon üyeleri seçimlerinin yapıldığı, Sarıyer Belediye Meclisi Nisan ayı 1. oturumu Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda, meclis başkan vekilliğini yürüten Hüseyin Coşkun, yeniden 1. Başkan vekili seçildi.
Sarıyer Belediyesi nisan ayı 1. oturumu gerçekleşti. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen mecliste, 1. ve 2. Başkan Vekili, Meclis Divan Katipleri, Belediye Encümen Üyeliği, Meclis İhtisas Komisyonlarının seçimlerinin yanı sıra 2020 yılı faaliyet raporunun başkanlık teklifi de görüşüldü. Bir yıllık meclis ihtisas komisyon üyeleri seçimlerinin büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilirken “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.
İŞTE YENİ MECLİS İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ
İMAR KOMİSYONU
Nizamettin Günel
Özkan Sucu
Halil Bozkurt
Hüseyin Coşgun
Saim Kadıoğlu
BÜTÇE KOMİSYONU
Ayhan Gedik
Hayrettin Dereli
Ünal Cıvak
Ergin Durdu
Verda Yiğit
HUKUK KOMİSYONU
Melendiz Dalyan İzgi
Ali İhsan Özdemir
Halim Serdar Sarıoğlu
Serkan Kaya
Salim Kain
TARİFE KOMİSYONU
Nazmi Kabiloğlu
Meltem Yücel Pir
Nadir Günday
Salim Kain
Ali Yaman
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Hüseyin Coşkun
Memet Yıldız
Görkem Kurşun
Abdullah Günaylı
Hasan Demiralp
GECEKONDU VE MÜLKİYET SORUNLARINI ARAŞTIRMA İNCELEME KOMİSYONU
Halil Bozkurt
Nazmi Kabiloğlu
Nizamettin Günel
Hüseyin Coşgun
Saim Kadıoğlu
GENÇLİK SPOR VE OLİMPİYAT KOMİSYONU
Görkem Kurşun
Ayhan Gedik
Vedat Taylan Yıldız
Altay Unan
Mehmet Delihasan
AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU
Mustafa Balcı
Vedat Taylan Yıldız
Özkan Sucu
Hasan Demiralp
Ali Yaman
KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU
Nihal Yeşilbaş
Gülbin Yüce
İrfan Sandıkçı
Şeref Özalp
Altay Unan
KADIN VE AİLE KOMİSYONU
Gülbin Yüce
Meltem Yücel Pir
Nihal Yeşilbaş
Yıldız Didem Aykut
Verda Yiğit
TARIM HAYVANCILIK BALKIÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYONU
Mustafa Balcı
Mehmet Yıldız
Ali Görgülüer
Şeref Özalp
Ergin Durdu
ENGELSİZ YAŞAM VE ARAŞTIRMA İNCELEME KOMİSYONU
Hayrettin Dereli
İrfan Sandıkçı
Ersin Şahin
Abdullah Günaylı
Tolga Savun
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Melendiz Dalyan İzgi
Gülbin Yüce
Ayşen Ağma
Ünal Civak
Mehmet Yıldız
ENCÜMEN ÜYELERİ
Ayşen Ağma
Ersin Şahin
Ali Görgülüer
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