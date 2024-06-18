Sarıyer Belediyesi'ne ait ağaç depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sarıyer’de meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerine Sarıyer Belediyesi, İSKİ ve İBB ekipleri de destek verdi. Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Bir talihsizlik oldu, hepimize geçmiş olsun” dedi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları açıklamada, çalı, çırpı, ağaç dalı gibi atık maddelerin sıcak havanın da etkisiyle tutuşması sonucu yangının çıkmış olma ihtimali üzerinde durduklarını belirttiler. Yoğun bir çaba sarf eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışırken, diğer taraftan da geniş bir alana yayılmasını engellemek için güvenlik önlemleri aldılar.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, "Burası, budanan ağaçların ve toplanan çalıların atıldığı bir alan. Biz bunu büyükşehir belediyemizle bayramdan önce görüşmüştük. Bayramdan sonra da burayı, büyükşehrin atık toplama alanına deplase edecektik. Bir talihsizlik oldu. Akşam saatlerinde burada bir yangın çıktı. Fakat, itfaiye ekiplerimiz olsun, İSKİ, Büyükşehir, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık, herkes seferber oldu. Şu anda tamamen kontrol altına alınmış durumda. Arada bir alevin artması vatandaşlarımızı endişelendirmesin, iş makineleriyle alttaki kısımların da soğutulması amacıyla yapılan bir çalışma. Hepimize geçmiş olsun. Endişelenecek bir durum yok." şeklinde konuştu.