Sarıyer'de okullar rengarenk

Koronavirüs salgını ile birlikte zorlu bir eğitim döneminden geçen öğrenciler için bir sürpriz hazırlayan Sarıyer Belediyesi, okulları renklendirdi. “Sanat ile yaşamın içine dokunma” sloganıyla başlayan proje, Polisan iş birliği ile yapılıyor.

Sarıyer’de kirli duvar kalmayacak hedefiyle yola çıkan Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocuklar için bir proje gerçekleştirdi. Polisan ortaklığıyla başlayan proje ile okullarda duvar resmi çalışması yapılıyor. Yüz yüze eğitim dönemiyle birlikte okullarına gelen öğrenciler okul bahçesine, koridorlara, laboratuvarlara yapılan duvar süslemeleri ile karşılaştı. 5 okul ile başlayan proje Sarıyer’in tüm okullarında gelen talepler doğrultusunda devam edecek. Bu çalışma okulların yanı sıra belediyenin sosyal tesislerinde ve Sarıyer sokaklarında da yapıldı.