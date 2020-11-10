Sarıyer'de zaman durdu: Sonsuza dek saygı ve özlemle...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 82’ncı yılında ülkenin dört bir yanında saygıyla anıldı. Saat 09.05’te tüm ülkede olduğu gibi Sarıyer’de de hayat durdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Sarıyer Cumhuriyet Meydanı’nda ve Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda iki ayrı tören düzenlendi. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla gencinden yaşlısına yüzlerce kişi saygı duruşuna geçti. Atatürk için hazırlanan anma programları öncesinde Sarıyer Belediyesi'nin ilçede bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttığı Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflı bayraklar binaları süsledi.

SARIYER’DE ZAMAN DURDU

Saat 09.05’te belediye binası önünde toplanan çalışanlar, Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tören, bina önünde bulunan Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakılmasıyla son buldu. Aynı saatlerde Sarıyer Meydan'da bulunan Atatürk heykelinin önünde buluşan vatandaşlar da Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Çelenk törenine; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer Jandarma Komutanı Hüseyin Işıktaş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.