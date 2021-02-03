Sarıyer'den Azerbaycan caddesi açıldı

Azerbaycan İstanbul Konsolosu ve İBB yetkililerinin de katıldığı açılış programında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer ile Azerbaycan arasında gönül köprüsünün kurulduğunu ifade etti.

Ayazağa’dan Kağıthane’ye uzanan Cendere Caddesi’nin adı Azerbaycan Caddesi oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Eski Başkonsolosu Mesim Haciyev'in müracaatının ardından Sarıyer Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı ortak kararla adı değiştirilen caddenin tabelaları kısa sürede yenilendi. Açılış töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Şükrü Genç; yolların sadece araçlar için olmadığını gönül köprüsü olarak da yapıldığını dile getirerek; “Biz buraya çok güzel bir gönül köprüsü yaptık aslında” dedi. Programa katılanlar arasında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, İBB Genel Sekreteri, İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İBB Ulaşım Daire Başkanı, Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de vardı.

"BİRLİKTELİK ÇOK ÖNEMLİ"

Dostluk ve kardeşlik mesajı veren Başkan Genç konuşmasını şöyle tamamladı: “İki ülke arasındaki birliktelik çok önemli. Bu yolun, bu birlikteliğin Azerbaycan’a kadar ulaşacağına gönülden inanıyorum.”

“BU YOL KARDEŞLİĞİMİZİN GÖSTERGESİDİR”

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva açılışta yaptığı konuşmada, Sarıyer Belediyesi ve İBB ekiplerine teşekkürlerini ileterek sözlerine başladı. “Bu açılışın dostluk ve kardeşlik hislerinin göstergesi olarak görüyorum” diyen Mustafayeva konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birbirimize güç katıyoruz. 2020’de verdiğimiz vatan savaşında bizlerin yanında olmanız ve bizi desteklemeniz çok önemliydi. Azerbaycan adının bu kalabalık caddede gözler önünde olması bizler için çok değerli. Bizim ülkelerimizin güçlü olması ve halklarımızın kardeşlik içinde yaşaması için bayraklarımızın her zaman yan yana dalgalanması gerekiyor.



“BİR SİMGE OLMASINI DİLİYORUM”

Törende konuşma yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise “Bu caddenin burada başlayan gönül köprüsünün bir simgesi olmasını diliyorum. Azerbaycan’da çok görev yaptım, bu vesileyle oradaki dostlarımıza da selamlarımızı iletmiş olayım. Bu caddenin somutlaştırdığı birlikteliğin hiç bitmemesini, kardeşçe yan yana olduğumuzu belirtmek istiyorum.” dedi.