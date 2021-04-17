Sarıyerli çocuklar bayramını kutluyor

Sarıyer’de bir hafta sürecek 23 Nisan kutlamaları büyük bir coşkuyla başladı. Pandemi koşullarında Sarıyerli çocukların bayram heyecanını doyasıya yaşayabilmeleri için hazırlanan sürpriz tır, şarkılar ve marşlar eşliğinde mahalle mahalle dolaşarak bayrak ve balon dağıttı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan etkinlikte, palyaçolar ve animasyon gösterileri de çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. 23 Nisan kutlama programında 12 ülke ve 12 şehirden 582 çocuğun halk oyunları performansları da online platformda izleyicisiyle buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle online platforma taşındı. Halk oyunları performanslarından tiyatro gösterimine kadar özenle yapılan program kapsamında Sarıyerli çocuklar için bir de 23 Nisan tırı hazırlandı. Mahallelerde kurulan mobil sahnelerin ilk durağı köyler bölgesi oldu. Çocukların büyük bir sevinçle karşıladığı tır da animatörler ve palyaçolar eğlenceli anlar yaşattı.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞADILAR

23 Nisan’a kadar Sarıyer’in 34 mahallesinde kurulacak mobil sahne ilk olarak Kilyos, Uskumruköy, Gümüşdere, Rumeli Feneri, Maden ve Zekeriyaköylü çocuklar ile buluştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen programda çocuklara unutulmaz anlar yaşatan animatörler büyük beğeni aldı. Sokağa çıkamayan minikler de camlarda ve balkonlarda eğlenceye ortak oldu.

582 ÇOCUK HALK OYUNLARINI SERGİLEYCEK

Her sene dünyanın dört bir yanından gelerek Sarıyer’de karnaval havası estiren çocuklar bu sene online olarak etkinliklere katılarak halk oyunları performanslarını sergileyecek. Hakkari, Tekirdağ, Sivas, Burdur, Hatay, Edirne, Diyarbakır, Erzurum, Van, Aydın, Artvin ve Gaziantep’in yanı sıra Çin, Endonezya, Kosova, Kıbrıs, Arjantin, Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna’dan 582 çocuğun kendi yörelerine ait halk oyunlarını sahneleyecekleri etkinlik bir hafta boyunca saat:13:00’de başlayarak 21:00’e kadar Sarıyer TV Youtube kanalında yayınlanacak.