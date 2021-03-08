Sarıyerli kadınlar Sarıyer'de biraraya geldi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Sarıyerli kadınlar bir araya geldi. Atatürk Anıtı önünden başlayıp Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na yürüyen kadınlar, özgürlük ve eşitlik taleplerini bir kez daha haykırarak, “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Sarıyer’de de kadınlar; ücret eşitsizliğine, mobbinge, şiddete, istismara, geçim zorluklarına ve hayatın her alanında karşılaştıkları eşitsizliğe karşı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir kez daha ses çıkardı. Sarıyer Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İYİ Parti Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazmiye Akaltun Işık, belediye başkan yardımcıları ve siyasi parti üyeleri de eşlik etti. Alanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü temalı fotoğraflar sergilendi. Sarıyer Merkez Atatürk Anıtı önündeki çelenk töreninin ardından ellerinde dövizler, dillerinde sloganlarla Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na yürüyen kadınlara çevredeki vatandaşlardan alkışlarla destek geldi.

HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Çelenk töreninde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, düşüncelerin yaşam biçimi olduğunda anlam kazandığını söyleyerek şöyle konuştu; “ Sarıyer’de toplumsal duyarlılığı fazlasıyla hissediyorum. Kadın cinayetlerinin arttığı günümüzde bütün kadınların duyarlılığı ile bugünlerin biteceğini ve bizlerin de desteğiyle anlam kazanacağını belirtmek istiyorum. Her günü 8 Mart gibi yaşıyorsak anlamı var. En büyük dileğim kadınlar adına tüm olumsuzlukların bir an önce bitmesidir. Hep birlikte yürüyeceğiz.

BAŞ TACIMIZSINIZ

2020’de 300 kadın, 2021 yılının daha başında 67 kadın hayatını kaybetti. Bunun bir utanç olduğunu herkes bilmelidir. Biz Sarıyer Belediye Binasını yaparken kadınları örnek alarak yaptık. Kadının mutfakta elindeki üç kuruşu biriktirerek, zor günlere saklayarak, harcamaları kısarak ev ekonomisi yaparak yaşamı planlar. Ben sokaklarda çok dolaşıyorum. Özellikle çocukları için iş isteyen analar yaşamı ayakta tutmak isteyen kadınlardır. Yaşayanların sağlıklı yaşamasını, göçenlerin de cennet bahçesinde olduğunu çok iyi biliyorum. Onun için kadınların önemsenmesi gerektiğini erkeklere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaşamın her alanında var olan baş tacımızsınız. Sevgi ve saygı dolu bir yaşam diliyorum.”

SÖMÜRÜYE VE ŞİDDETE KARŞI HAYKIRDIĞIMIZ GÜNDÜR BUGÜN

Bir kadın olarak Sarıyer’de yaşamanın ayrıcalık olduğunu söyleyen CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ise “Dünya emekçi kadınlar günü, sadece kadın oldukları için ikinci sınıf muamele görmeden haksızlık karşısında sessiz kalmayan kadınlara adanmıştır. Sömürüye ve şiddete karşı haykırdığımız gündür bugün. Daha fazla yorgunuz, daha fazla emek sarf ediyoruz. Cinsiyet eşitsizliği yaşandığı için yorgunuz. Savaşların, yoksulluğun olumsuzluklarını kat kat daha fazla hissediyoruz üzerimizde. Sarıyer’de kadın dostu belediyeciliği hep hissediyoruz. Bunun için de başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kadınları öteleyen fırsat eşitliğini yok sayan ne varsa artık bunları yok etmeliyiz. Kadın ve erkek eşitliğine dayalı bir hayatı var etmeliyiz. Bizlere düşen görev anayasanın bizlere sağladığı hakları toplumun her alanında savunmalıyız. Kadınların eğitimine, yaşam şekline karışılan, kadını ikinci sınıf olarak gösteren söylem ve uygulamalara hep birlikte karşı çıkmalıyız. Ve biz kadınlar kendi yaşantımızı da ülkemizi de özgürleştireceğiz. Hepimizin dünya emekçi kadınlar günü kutlu olsun” diye konuştu.